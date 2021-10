Non sono perfetti gli iPhone 13, soffrono anch’essi di qualche problema di troppo. Proprio come nel caso degli iPad mini 6, che patiscono l’effetto jelly nello scorrimento delle schermate, i nuovi melafonini stanno iniziando a mostrare i primi disturbi. Su ‘reddit‘ non sono poche le segnalazioni degli utenti che raccolgono testimonianze di utenti scontenti. A dare fastidio è soprattutto lo schermo degli iPhone 13, parso, in qualche occasione, poco reattivo: perdita di qualche comando, mancato risveglio al tocco, nessuna risposta nello swipe verso l’alto della lockscreen per accedere alla schermata principale, e così via dicendo (tutte questioni non di poco conto, che danno parecchio fastidio all’utente nell’esperienza di utilizzo quotidiana).

La sensibilità agli input dei melafonini di ultima generazione pare essere perfettibile (magari qualcuno avrebbe preferito che tutto andasse liscio visto quanto questi prodotti costano, ma ci può anche stare), fino perfino ad arrivare ad un vero e proprio blocco. Tutto lascerebbe pensare che a dare problemi sia iOS 15, e dunque che alla base ci sia un disturbo di natura software (gli schermi fanno i capricci a prescindere dal modello, quindi è probabile l’hardware c’entri poco). Ci sono anche utenti che hanno evidenziato un calo anomalo della batteria, con relativo surriscaldamento del dispositivo durante la ricarica (cosa che potrebbe anche essere correlata ai già noti problemi tra Spotify e iOS 15 e 14.8), risolvibili tramite un aggiornamento dell’applicazione di streaming musicale svedese (per il quale bisogna ancora aspettare qualche tempo).

Sono questi, principalmente, i primi problemi che sembrano affliggere iPhone 13: si tratta, per lo più, di disturbi legati alla giovane età, che avrebbero potuto essere evitati con un po’ più d’attenzione da parte di chi di dovere. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.