Sono segnalati troppi problemi iOS 15, evidentemente, al punto che in questi giorni è stato registrato un numero di dispositivi dotati di aggiornamento al di sotto delle aspettative. Secondo alcune statistiche trapelate in rete in queste ore, infatti, pare che stiamo varcando solo ora la soglia del 20%, con ritmi decisamente più lenti rispetto a quanto avevamo riscontrato un anno fa con iOS 14. Ecco perché bisogna capire cosa stia succedendo in casa Apple, in attesa di ulteriori patch correttive per i device coinvolti.

Quali sono i problemi iOS 15 che stanno limitando l’aggiornamento

Tra i problemi iOS 15 ne abbiamo alcuni specifici, come quello citato nella giornata di ieri a proposito dell’app Messaggi e delle foto cancellate. Altre anomalie, invece, sono maggiormente diffuse ed evidentemente note alla stessa azienda, secondo quanto raccolto in questi giorni. Ad esempio, Apple ha affermato che un problema che impedisce ad alcuni utenti in possesso di un iPhone 13 di utilizzare la funzione Sblocca con Apple Watch. Si tratta di un’anomalia che verrà risolta a stretto giro, con uno specifico aggiornamento del software.

Come tutti sanno, si tratta di una funzione che è progettata per consentirti di sbloccare il proprio iPhone mentre si indossa una mascherina. Noto che parte degli utenti abbia dovuto fare i conti con un messaggio di errore: “Impossibile comunicare con Apple Watch”. Oltre a quello appena descritto, ci sono altri problemi iOS 15 che non possiamo tralasciare. Basti pensare a quello relativo

Ancora, come accennato ad inizio articolo, abbiamo problemi iOS 15 inerenti l’esecuzione di un backup iCloud, che in alcune circostanze può comportare il fatto che foto salvate da una conversazione iMessage siano in un secondo momento eliminate per scomparire dall’app Foto. Infine, occhio problemi non costanti che riguardano il touchscreen sui modelli di iPhone 13, fino ad arrivare ad alcune segnalazioni sulla durata della batteria secondo iPhoner.