If It’s Love di Sting rispetta le previsioni dell’ex Police, rivelate in occasione dell’annuncio di The Bridge, il nuovo album in arrivo il 12 novembre 2021.

A proposito di If It’s Love, infatti, Gordon Matthew Thomas Sumner aveva detto che sarebbe stato il “pezzo più stravagante del disco”. Il brano, infatti, esce oggi in rotazione radiofonica proprio per la sua struttura pop commerciale, ma sempre nello stile classico ed elegante di Sting che sa sempre come ostentare bonariamente il suo stile.

If It’s Love di Sting è un brano solare e positivo, pieno di serotonina e leggerezza in quanto l’intento di tutta l’impalcatura di The Bridge è proprio quello di “creare ponti e colmare le distanze”, trattandosi in un disco creato a cavallo del lockdown globale per l’esplosione della pandemia del Covid-19. Non manca l’ironia: If It’s Love decodifica l’amore e lo ripropone nel rapporto con un medico, come se il dialogo con il partner si potesse paragonare al colloquio con un medico al quale confidare i sintomi.

Un “ponte”, quindi, è ciò che il titolo e tutto l’album propongono per alleviare ogni grado di dolore dalle separazioni forzate a cui la pandemia ci ha costretti. Un ruolo, quello di Sting, che si allinea perfettamente alla missione imbracciata dagli artisti: accompagnare il pubblico in un momento storico difficile, doloroso e teso. I numeri sono decisamente migliorati rispetto a un anno fa, ma c’è ancora tanto da fare e soprattutto da imparare.

Con If It’s Love di Sting abbiamo un primo e saporito assaggio di quello che sarà il nuovo album, profondamente legato al suo vissuto ma anche così vicino alla nostra storia personale martoriata dalla paura e l’incertezza. Di seguito il testo e la traduzione del primo singolo da The Bridge.

[Verse 1]

Jumped out of bed this morning

With a smile upon my face

It’s still there while I shave my chin

But the reason’s hard for me to trace

I cook myself some breakfast

Have some coffee while I muse

Where could this smile have come from?

It’s a muscle that I rarely use

[Pre-Chorus]

Call the doctor with my symptoms

Should I spend all day in bed?

Can you explain what’s ailing me?

And that is what my doctor said

[Chorus]

If it’s love, it has no season

If it’s love, there is no cure

If it’s love, it won’t see reason

And of this you can be sure

If it’s lovе, you must surrender (You must surrendеr)

If it’s love that’s turned you ‘round (That’s turned you ‘round)

If it’s love, the odds are slender (The odds are)

If it’s love, you’re sunk without a trace

One case can bring you down

[Verse 2]

You smile and your heart skips a beat

You hear a church bell chiming

A sound that’s ringing in your ears

Will set your hearbeat climbing

[Pre-Chorus]

And my doctor’s diagnosis?

His opinion, and I quote, “I’ll write you a prescription”

And this is what my doctor wrote

[Chorus]

If it’s love, it has no season

If it’s love, there is no cure

If it’s love, it won’t see reason

And of this you can be sure

If it’s love, you must surrender (You must surrender)

If it’s love then you must yield (Then you must yield)

If it’s love, the odds are slender (The odds are)

If it’s love, the trap’s already laid

And I’m afraid your fate is all but sealed