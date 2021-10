Il nuovo iPhone 13 Pro Max è il miglior iPhone che si possa adesso comprare. Teoricamente, la scheda tecnica non è così corazzata come quella del Samsung Galaxy S21 Ultra, che ha una CPU octa-core ed un maggiore quantitativo di RAM, ma sappiamo che, nell’utilizzo quotidiano, queste sono cose su cui si può anche sorvolare. Come riportato da ‘SamMobile‘, lo youtuber PhoneBuff ha provveduto a mettere alla prova entrambi i telefoni, scoprendo che iPhone 13 Pro Max ha regnato in lungo e in largo, sebbene dopo un difficile inizio. I telefoni sono stati messi uno di fianco all’altro, ciascuno chiamato ad eseguire applicazioni di uso comune, come Facebook, Word, Spotify, etc. Il Samsung Galaxy S21 Ultra, fino a questo punto, aveva accumulato un certo vantaggio.

Tuttavia, le cose hanno cominciato a peggiorare quando si è trattato di esportare un video, che è un’attività che richiede molto lavoro per il processore. Mentre il Samsung Galaxy S21 Ultra aveva inizialmente un solido vantaggio del 26% rispetto ad iPhone 13 Pro Max, l’A15 Bionic ha oggettivamente superato in velocità l’Exynos 2100 quando il video è stato esportato utilizzando FilmoraGo. Le cose si sono messe poi in discesa per il melafonino, che ha mantenuto costantemente un vantaggio di un’app. Le prestazioni single-core dell’A15 Bionic hanno assicurato che potesse masticare qualsiasi gioco il test gli lanciasse.

Detto questo, il Samsung Galaxy S21 Ultra non ha sfigurato. Il test ha dimostrato che l’inserimento di abbondanti quantità di RAM a bordo di uno smartphone fa ben poco per rafforzare le prestazioni nel mondo reale. La CPU di Apple, combinata con il controllo affiatato del suo eco-sistema, garantisce virtualmente il successo contro qualsiasi antagonista. Sebbene il test effettuato rappresenti come un utente medio utilizzerebbe il proprio device, le differenze emerse non sarebbero così evidenti durante l’uso quotidiano, a meno che non si abbiano i telefoni l’uno accanto all’altro. Parliamo di ottimi dispositivi, in ogni caso, forse dei migliori presenti sul mercato.