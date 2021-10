La Festa dei Nonni 2021 cade domani, sabato 2 ottobre. Si tratta di una ricorrenza civile molto diffusa in diverse aree del globo, volta a celebrare la figura sociale e affettiva dei nonni. Per quelli che ancora hanno la fortuna di averli in vita, per coloro che hanno comunque potuto conoscerli ed amarli pur non adesso non essendoci più e soprattutto per le persone che, purtroppo, li hanno persi prima che nascessero: i nonni sono figure praticamente mitologiche nella vita dei loro nipoti, lo sa bene chi è cresciuto con queste cure particolari, uniche nel loro genere. La Festa dei Nonni 2021, come ogni ricorrenza che si rispetti, viene una sola volta l’anno, anche se, lasciatecelo dire, i nonni meriterebbero di essere celebrati ogni giorno, per tutto quello che fanno e per quel che rappresentano.

Partiamo dalle frasi per fare gli auguri per la Festa dei Nonni 2021 di domani 2 ottobre, che di sicuro farà tanto piacere leggere ai vostri nonni. Potete usare WhatsApp per inviarle (ormai i nonni sono diventati quasi tutti moderni, è più che probabile abbiano uno smartphone con cui smanettare), su Facebook, oppure anche recitarle a voce, se credete (il successo è, in ogni caso, assicurato).

“I giocattoli più semplici, quelli che anche il bambino più piccolo riesce ad usare, vengono chiamati nonni” – Sam Levenson



“Una madre diventa davvero una nonna il giorno in cui smette di notare le cose terribili che fanno i propri figli fanno perché è troppo incantata da quelle meravigliose che fanno i nipoti” – Lois Wyse



“Gli zii e i cugini sono una cosa buona. I genitori non sono da trascurare. Ma una nonna li vale tutti” – Fanny Fern



“Nessuno può fare per i bambini piccoli ciò che fanno i nonni. I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini” – Alex Haley



“Quando tutti hanno detto di no, tu chiedilo ai nonni” – Anonimo



“Le nonne sono mamme con un sacco di caramelle” – Anonimo



“Una casa ha bisogno di una nonna all’interno” – Louisa May Alcott



“Una famiglia che ha presso di sé un anziano ha presso di sé il più bello degli ornamenti e il più prezioso dei tesori.” Proverbio cinese

La Festa dei Nonni 2021 può essere celebrata anche con le immagini, che veicoleranno tutto il significato del vostro messaggio. Ne abbiamo scelte per tutti i gusti, in modo da lasciarvi scegliere quella che più vi piace. Lascerete i vostri cari nonni senza fiato, e con le lacrimone agli occhi (di commozione, si capisce).













Infine, per grandi e piccini, ecco qualche video dolce e divertente, da cui poter trarre ispirazione per fare gli auguri per la Festa dei Nonni 2021 domani 2 ottobre. Ci sono a disposizione diverse canzoncine, particolarmente adatte per i bambini della scuola dell’infanzia e primaria (in cui tutti possono esibirsi, a prescindere dall’età). Voi quale avete intenzione di inviare agli amati nonni? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

https://youtu.be/BnFYyI5h8BQ

https://youtu.be/1r0fkP23zNs