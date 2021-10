La data di The Umbrella Academy 3 è ufficiale. Netflix annuncia il ritorno della serie tratta dai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá, previsto nel corso del 2022.

Il teaser si trova sulla pagina Netflix di The Umbrella Academy, nella sezione dedicata ai trailer, che conferma come la terza stagione uscirà il prossimo anno. Non una data certa, ma almeno i fan possono prepararsi al conto alla rovescia. Inoltre, Netflix conferma che i nuovi episodi si svolgeranno almeno in parte all’Hotel Oblivion, una location inquietante apparsa per la prima volta nel terzo volume dei fumetti (intitolato proprio The Umbrella Academy: Hotel Oblivion ).

A giugno, durante la Geeked Week di Netflix, il co-creatore della serie Steve Blackman ha svelato tutti e 10 i titoli degli episodi della terza stagione, incluso quello del finale, Oblivion, ora sembra avere un significato più chiaro. La premiere è intitolata Meet the Family, mentre altri titoli sono “Kugelblitz” (Episodio 4), “Marigold” (Episodio 6), e “Six Bells” (Episodio 9), definito da Blackman un episodio cruciale, in cui gli spettatori capiranno tutto il senso della terza stagione.

Il secondo ciclo di episodi di The Umbrella Academy si è concluso con gli Hargreeves che hanno fermato del tutto l’apocalisse e sono tornati al 2019, solo per scoprire che la loro interferenza ha creato una nuova linea temporale in cui Sir Reginald non è morto, ma è il fondatore della Sparrow Academy invece che della Umbrella Academy e, cosa più scioccante di tutte, Ben è vivo e vegeto.

A tal fine, l’attore Justin H. Min – che finora è apparso solo come Ben – apparirà nella terza stagione come un personaggio chiamato Sparrow #2, descritto come un “tattico machiavellico”. Gli altri membri della nuova Accademia sono: Justin Cornwell nei panni di Marcus; Britne Oldford è Fei; Jake Epstein è Alphonso; Genesis Rodriguez è Sloane; Cazzie David è Jayme e, Psykronium Cube nel ruolo di Christopher.