Sono trascorse poche ore dall’uscita di FIFA per PS4, ma oggi 1 ottobre stiamo assistendo già alle prime offerte a prezzo bomba per il titolo. In attesa di qualche occasione anche per la versione ottimizzata su PS5, infatti, bisogna prendere atto che questo venerdì si possa sfruttare un’occasione davvero inaspettata tramite Esselunga con le console di vecchia generazione. Proviamo a fare ordine tra le informazioni disponibili fino a questo momento qui in Italia, fermo restando che la promozione non risulti attualmente disponibile in rete.

FIFA 22 per PS4 a prezzo molto basso con Esselunga

Ieri ho portato alla vostra attenzione la buona notizia relativa all’uscita anticipata del gioco, ma da questo momento occorre concentrarsi su temi più commerciali. Stando alle informazioni trapelate fino a questo momento, l’offerta consente di acquistare il titolo appena arrivato sul mercato a soli 49 euro. Un risparmio pari al 30% rispetto al prezzo di listino, a poche ore dal lancio ufficiale sul mercato di FIFA 22 per Esselunga. Ecco perché in pochi si aspettavano una mossa di questo tipo da parte dello store.

Come detto, l’offerta descritta oggi a proposito di FIFA 22 per PS4 non risulta disponibile nel sito web dello store. Per questa ragione tutti coloro che intendono procedere con l’acquisto dell’ultimo arrivato in casa EA Sports, per forza di cose, dovrà recarsi in un punto vendita “fisico”. Ancora, l’offerta in questione dovrebbe essere disponibile fino al 20 ottobre, ma al momento non è dato sapere se ci sarà un limite di pezzi disponibili. Per questa ragione, conviene muoversi nel più breve tempo possibile qualora dovesse esserci interesse.

Avete già acquistato FIFA 22 per PS4? A quale prezzo? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di conoscere l’impatto reale che questo gioco ha avuto sul mercato subito dopo il suo lancio.