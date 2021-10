Ci sono alcune indicazioni da prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda un tema come il bonus terme 2021 tramite Invitalia, se non altro perché in tanti si chiedono quando ci sarà il famoso click day. Dopo le notizie fornite poco meno di un mese fa, infatti, occorre tornare per forza di cose sull’argomento, in modo da non lasciare nulla al caso. Cerchiamo di capire insieme come cambieranno le cose nel corso delle prossime settimane e cosa fare per non essere colti impreparati al momento decisivo.

Tutto quello che dobbiamo sapere sul bonus terme 2021 con Invitalia: a quando il click day?

Quali sono le nozioni base a proposito del bonus terme 2021 con Invitalia? In primo luogo, occorre sapere quando ci sarà il click day. Già, perché con un budget stanziato dal governo pari a circa 52 milioni, è chiaro che solo gli utenti più veloci potranno usufruire di questa forma di agevolazione. La quota copre fino a 200 euro di spesa presso le strutture che rientrano nella misura, motivo per il quale l’eventuale differenza dovrà essere coperta per forza di cose dal cliente interessato al servizio.

Non ci sono limiti di ISEE per il bonus terme 2021, fermo restando quanto riportato poco fa a proposito della spesa coperta dallo Stato. A giorni, in ogni caso, su Invitalia dovreste trovare tutti i dettagli del caso, in modo da essere in prima linea al momento decisivo. Per quanto riguarda il “quando”, le ultime informazioni raccolte in merito ci dicono che l’appuntamento dovrebbe essere fissato tra la terza e la quarta settimana di ottobre. Insomma, ci sono diverse ragioni per tenere gli occhi aperti sull’argomento.

Fate attenzione, nel caso in cui doveste essere interessati al bonus terme 2021, alla luce del principio che andrà a premiare chi sarà più veloce su Invitalia al momento opportuno.