Come si procede alla richiesta dello Spid Poste ID via app e sito e si ottiene pure assistenza per l’operazione? Probabilmente anche i muri sanno che da oggi 1 ottobre i cittadini italiani non potranno più accedere ai siti della PA senza la loro identità digitale. Sul portale INPS, come su quello dell’Agenzia delle Entrate (per fare solo due esempi) non potranno essere più utilizzati i vecchi PIN in proprio possesso. Per chi non lo ha già fatto dunque, nasce l’esigenza di procedere all’operazione nel più breve tempo possibile.

Per i clienti BancoPosta o Postepay e per coloro che posseggono una Carta d’Identità elettronica, la richiesta dello SPID PosteID è abbastanza semplice perché può avvenire tutta online online sul sito delle Poste appunto e naturalmente anche via app ufficiale. I link per il download dello strumento orami fondamentali sono i seguenti: per i dispositivi Android sul Play Store e per gli iPhone su App Store di Apple.

Nel caso non si verifichino le condizioni prima indicate, per la richiesta dello Spid Poste ID, bisognerà terminare il processo con una fase di identificazione in un ufficio postale, previa prenotazione tramite la funzionalità “Prenota ticket” sul sito di Poste. L’appuntamento può essere fissato anche via WhatsApp avviando una chat con un operatore virtuale al numero 371500371.

Nel caso l’operazione di richiesta dello Spid Poste ID non vada a buon fine per qualsivoglia motivo, c’è la possibilità di ottenere assistenza specifica per la propria identità digitale al numero 800.007.777. Il numero è gratuito e attivo dal lunedì al sabato e dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Sono esclusi naturalmente i festivi. Vista la gran mole di procedure contemporanee di queste ore per l’obbligo dello strumento per l’accesso ai siti della PA, è probabile che qualche anomalia si manifesti: meglio armarsi di pazienza ed effettuare pure qualche tentativo in più prima di chiedere supporto.