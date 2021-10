Purtroppo in questo venerdì 1 ottobre non funziona l’accesso a Google Ads, il servizio del colosso di Mountain View per pianificare campagne pubblicitarie per trovare nuovi clienti. Si tratta di un acclarato down del servizio che sta bloccando le attività di non pochi utenti business in questa mattinata di inizio mese.

Trattandosi di un servizio di nicchia e utilizzato solo da professionisti, le segnalazioni di disservizi su canali come Downdetector sono solo nell’ordine delle decine. Ciò non toglie che le difficoltà sono concrete per chiunque provi ad accedere all’apposita piattaforma di Google per pianificare campagne o semplicemente gestirne qualcuna già di scena.

Cosa succede esattamente quando si prova ad accedere al servizio? Non funziona l’accesso a Google Ads già a monte, considerando che neanche la fase di inserimento delle credenziali personali è attiva. Chi è pure già loggato al proprio profilo, riceve comunque un messaggio di errore 500, dopo una lunga fase di caricamento.

Per il momento la stessa Google non ha spiegato il perché non funziona l’accesso a Google Ads in questo primo venerdì del mese. Quello che appare alquanto evidente, almeno al momento di questa pubblicazione, è che nessun altro servizio di Big G sia stato impattato dalle anomalie. Naturalmente la situazione potrebbe pure cambiare nel giro di breve tempo: aggiorneremo questo primo approfondimento con ogni nuovo riscontro sulla vicenda, magari anche ufficiale.

Aggiornamento 10:50 – Continuano a manifestarsi problemi relativi al servizio Google Ads. I molteplici tentativi di accesso alla piattaforma non vanno a buon fine e continua ad essere visualizzato sempre l’errore 500 di mancato aggancio ai server. Mancano ancora all’appello riscontri da parte degli esperti sul perché si stiano manifestando dei malfunzionamenti così chiari e specifici. Per fortuna continuano a non essere impattati da problemi gli altri servizi e dunque mail, Drive, motore di ricerca e tanto altro non segnalano errori.