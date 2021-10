NCIS 18 sta per raggiungere il finale di stagione su Rai2: il 1° ottobre va in onda in prima tv il penultimo appuntamento col procedural di CBS, che si concluderà la prossima settimana col sedicesimo ed ultimo episodio.

NCIS 18 ha avuto una durata inferiore rispetto alla media delle stagioni precedenti a causa dell’emergenza Covid che ha rallentato e ritardato la produzione di quasi tutte le serie tv lo scorso anno: il capitolo 18 si è fermato dunque a 16 episodi rispetto ai classici 24 che hanno contraddistinto la maggior parte delle edizioni del poliziesco con Mark Harmon.

La programmazione di NCIS 18, in onda ogni venerdì in prima visione assoluta e in prima serata su Rai2, prosegue il 1° ottobre con l’episodio 15 dal titolo Spazzati Via, in cui fa il suo ingresso in scena la new entry Katrina Law nei panni dell’agente Jessica Knight.

Al termine di una delicata negoziazione con un sottufficiale corrotto, l’agente Jessica Knight della REACT riesce a liberare l’ostaggio e a far ammanettare il ribelle. Ma appena lei lascia l’edificio, una bomba esplode, uccidendo tutti i suoi compagni di squadra. McGee e colleghi, coadiuvati da Knight, scopriranno che l’unico obiettivo dell’esplosione era l’agente Madden, che nell’ultimo anno si era ammalato ai polmoni a causa delle sostanze tossiche presenti nelle nuove armature adottate dalla REACT…

NCIS 18 terminerà col sedicesimo episodio – e l’ennesimo addio di un volto regolare della serie al team dell’NCIS – venerdì 7 settembre, col finale di stagione intitolato Regola 91: al centro della trama la storyline del serial killer sulle cui tracce Gibbs è impegnato insieme alla giornalista investigativa Marcie Warren (interpretata dalla moglie di Mark Harmon, Pam Dawber). Ecco la sinossi dell’ultimo episodi.

Mentre inseguono un pericoloso trafficante d’armi, la squadra è scioccata quando Bishop è implicata in una vecchia fuga di notizie della NSA. Intanto, Gibbs e Marcie si rendono conto che l’assassino che stanno seguendo potrebbe essere su di loro.

Nella stessa serata con NCIS 18 va in onda Bull 5, con l’episodio 13 intitolato La Legge della Giungla che tratta il tema della violenza di genere (qualcosa che anche la produzione ha dovuto affrontare dopo le accuse dell’ex attrice della serie Eliza Dushku al protagonista Michael Weatherly). Ecco la trama.