Dopo l’amara e pesante sconfitta rimediata dal Napoli ieri sera 30 settembre allo Stadio Maradona contro lo Spartak Mosca, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, è finalmente giunta una lieta notizia che riguarda il disgelo tra capitano Lorenzo Insigne e il presidente Aurelio De Laurentiis. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera de ‘La Repubblica’, tra le due parti, in seguito ad un incontro più distensivo, sarebbe iniziata la trattativa per il rinnovo del contratto dell’attaccante azzurro, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022.

Secondo il quotidiano, ADL avrebbe avuto un incontro con Pisacane (agente di Insigne), invitandolo a pranzo. Entrambi hanno fatto il punto della situazione e, a quanto pare, sarebbe trapelata la disponibilità da parte di tutti a raggiungere un’intesa, che potrebbe arrivare già la prossima settimana a Roma nella sede della Filmauro. Il patron del Napoli avrebbe messo sul tavolo due proposte: una più allettante in caso di qualificazione della squadra per la prossima Champions League, la seconda più in linea con il rigore dell’austerity se invece l’obiettivo non sarà centrato. Secondo Repubblica, l’epilogo della telenovelas dovrà arrivare al massimo entro la fine dell’anno 2021. Ma, intanto, c’è già una fumata grigia tendente al bianco.

A questo punto, l’ipotesi di un clamoroso divorzio sembra molto più lontana. Insomma, quel muro che separava De Laurentiis dal ‘Magnifico’ è quasi crollato. Il presidente, nell’incontro con l’agente del numero 24, avrebbe rotto gli indugi offrendo un contratto quinquennale fino al 2026, quando l’attaccante avrà compiuto ormai 35 anni. Entrambe le parti hanno dialogato, si è trattato di un discorso perlustrativo che avrà bisogno di aggiornamenti, com’è normale che si presenti in situazioni del genere che richiederanno un prossimo pranzo a Roma (che verrà fissato in una data non lontana). La speranza che il capitano del Maradona possa rinnovare è ormai vicina, il popolo azzurro resta in attesa della splendida notizia.