Un nuovo smartphone Xiaomi sarebbe in dirittura d’arrivo e la cosa di certo non stupisce, considerando la continua frenesia produttiva del marchio asiatico. Quello che tuttavia rende degna di nota la notizia odierna è che il dispositivo avrebbe un display con risoluzione 4K. Non sarebbe il primo in assoluto ad affidarsi alla tecnologia (basti anche solo pensare al recente Sony Xperia 1) ma, con la giusta strategia del brand, il telefono in questione potrebbe davvero lasciare il segno.

La conferma del prossimo arrivo di un nuovo smartphone Xiaomi con display 4K ci arriva grazie alla sopraggiunta notizia della certificazione di un dispositivo con questa peculiarità da parte dell’ente cinese Tenaa. Il nuovo modello avrebbe uno schermo OLED 4K da 6,55 pollici con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel.

Tra le altre specifiche venute fuori proprio grazie alla certificazione, ci sono quelle relative alla RAM da 16 GB e al taglio di memoria interno di 512 GB. Nelle immagini trapelate proprio attraverso l’ente certificatore, ci sarebbe da far notare poi un display senza il solito foro (ma neanche un notch) per l’alloggiamento della fotocamera frontale. Questo lascerebbe intendere che la componente per gli scatti si trovi sotto il display, ma restiamo naturalmente nel campo delle ipotesi, in attesa di conferme.

A quale serie potrebbe appartenere il nuovo smartphone Xiaomi con il display 4K? Nella descrizione del modello presentata all’ente certificatore, c’è il riferimento a Xiaomi Civi. Il primo esemplare di quella che sembra essere una rinnovata tipologia di telefoni del brand è stato appena presentato in Cina e condensa caratteristiche premium ad un prezzo abbordabile e con target di riferimento i giovanissimi per alcuni dettagli interessanti lato design. Il dispositivo di cui stiamo parlando oggi, proprio con risoluzione 4K, dovrebbe dunque far parte della serie e la cosa farebbe davvero ben sperare perché potrebbe realizzarsi la possibilità di avere un modello assolutamente top premium ad un costo più che accessibile.