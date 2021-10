Con il finale di The Strain 3 su Rai4, la serie creata da Guillermo Del Toro si avvicina alla conclusione. Gli ultimi due episodi, in onda nella seconda serata di venerdì 1° ottobre, lanceranno la quarta stagione, nonché quella conclusiva, in programmazione dall’8 ottobre.

Ecco le anticipazioni di stasera.

Nell’episodio 3×09, New York sta cadendo. Eph e Dutch corrono freneticamente per completare il loro nuovo dispositivo per fermare il Maestro prima che la città venga invasa. Justine, Gus e Angel combattono in un’ultima resistenza per fermare la diffusione del virus. Palmer si vendica per i torti del passato, ma potrebbe aver oltrepassato il limite.

Nell’episodio 3×10, che costituisce il finale di stagione: L’umanità vacilla sull’orlo della distruzione. Il Maestro finalmente si rivela, dando inizio al gioco finale di una battaglia in cui può esserci un solo vincitore. Eph, Fet, Setrakian e Dutch devono superare le loro differenze personali in un ultimo disperato tentativo di vincere la tensione.

Il finale di The Strain 3 lancia la quarta stagione, al via l’8 ottobre sempre in seconda serata. Nel primo episodio, dalle ceneri della guerra nucleare dell’umanità, la notte eterna è iniziata. Perseguitato dalle atrocità commesse da suo figlio, Eph abbandona New York per Philadelphia. La sua solitudine viene interrotta quando incontra nuovi combattenti che riaccendono il suo desiderio di reagire. Incaricati da Setrakian, Fet e Quinlan cercano un nuovo mezzo per fermare il Maestro.

Nel secondo episodio, imprigionato come soggetto in un programma di allevamento di strigoi, Dutch cerca disperatamente di fuggire e trovare Setrakian. Gus recluta suo cugino per il lavoro interno che metterà la sua banda ai vertici dell’economia sommersa del nuovo mondo, ma Creem è sospettoso delle ambizioni del suo socio in affari.

Nel cast di The Strain, Corey Stoll nel ruolo di Ephraim Goodweather; David Bradley è Abraham Setrakian; Kevin Durand è Vasiliy Fet; Richard Sammel è Thomas Eichorst; Sean Astin è Jim Kent; Jack Kesy è Gabriel Bolivar; Natalie Brown è Kelly Goodweather; Miguel Gomez è Augustin Elizalde; Max Charles è Zach Goodweather.

L’appuntamento con The Strain proseguirà con due episodi in seconda serata, dalle 22:40 circa, ogni venerdì.