Gaia in tour nel 2022: dopo i concerti di Finalmente In Tour, la cantante annuncia nuovi appuntamenti dal vivo in programma per il prossimo anno. La nuova tournée prenderà il nome dal disco di inediti di prossima pubblicazione, Alma.

Alma Tour inizierà ufficialmente a gennaio del 2022. La prima tappa è quella a Torino, Hiroshima Mon Amour.

Dopo la prima data a Torino, i live proseguiranno mercoledì 26 gennaio al Viper Theatre di Firenze , giovedì 27 al Duel Beat di Pozzuoli (NA) e a seguire GAIA si esibirà domenica 30 gennaio al Fabrique di Milano. Il tour si concluderà con la data di giovedì 3 febbraio 2022 all’Atlantico Live di Roma.

I biglietti per i concerti di Gaia in tour nel 2022 sono disponibili in prevendita attraverso i circuiti TicketOne e Vivaticket. In tuor Gaia presenterà il nuovo disco atteso per il 29 ottobre, anticipato dal singolo Nuvole Di Zanzare, da oggi in radio e in digitale. Con il nuovo singolo, in cui il cantautorato italiano abbraccia la bossa nova, Gaia dà un’anticipazione del nuovo disco.

Gaia in tour nel 2022, le date:

Lunedì 24 gennaio 2022 – TORINO @ Hiroshima Mon Amour

Mercoledì 26 gennaio 2022 – FIRENZE @ Viper Theatre

Giovedì 27 gennaio 2022 – Pozzuoli (NA) @ Duel Beat

Domenica 30 gennaio 2022 – MILANO @ Fabrique

Giovedì 03 febbraio 2022 – ROMA @ Atlantico Live

Prezzi dei biglietti

Lunedì 24 gennaio 2022

TORINO @ Hiroshima Mon Amour

Apertura porte: 19:00

Inizio show: 21:00

Ingresso: Posto Unico – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: TicketOne e Vivaticket

Mercoledì 26 gennaio 2022

FIRENZE @ Viper Theatre

Apertura porte: 19:00

Inizio show: 21:00

Ingresso: Posto Unico – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: TicketOne e Vivaticket

Giovedì 27 gennaio 2022

Pozzuoli (NA) @ Duel Beat

Apertura porte: 19:00

Inizio show: 21:00

Ingresso: Posto Unico – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: TicketOne e Vivaticket

Domenica 30 gennaio 2022

MILANO @ Fabrique

Apertura porte: 19:30

Inizio show: 21:00

Ingresso: Posto Unico – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: TicketOne e Vivaticket

Giovedì 03 febbraio 2022

ROMA @ Atlantico Live

Apertura porte: 19:00

Inizio show: 21:00

Ingresso: Posto Unico – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: TicketOne e Vivaticket