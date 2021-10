Con Fargo 4 su Rai4 la serie antologica di FX completa la sua programmazione in chiaro in Italia, grazie al canale 21 del digitale terrestre che l’ha trasmessa in prima visione free nel nostro Paese. Si tratta dell’ultimo capitolo realizzato finora per la premiata e acclamata serie antologica che omaggia – non solo nel titolo, ma nella struttura narrativa e con riferimenti disseminati nella trama – l’omonimo film dei fratelli Coen.

Fargo 4 su Rai4 debutta in prima visione il 2 ottobre in seconda serata dalle 23:12, con due episodi ogni sabato e una nuova storia criminale, stavolta ambientata nel Missouri degli anni ’50 del secolo scorso. Questa stagione vanta nel cast la presenza dell’italiano Salvatore Esposito, che si è fatto notare negli Stati Uniti come protagonista della serie Gomorra nei panni di Genny Savastano. Gli altri interpreti sono Chris Rock, qui protagonista nei panni di Loy Cannon, Tommaso Ragno in quelli di Donatello Fadda, Jason Schwartzman, Jessie Buckley, Ben Whishaw e Jack Huston.

Nel primo episodio di Fargo 4 su Rai4 siamo a Kansas City nell’inverno del 1950, dove si consuma l’accesa rivalità tra due famiglie criminali, i Fadda e i Cannon, una di origini italiane e l’altra afroamericana. Nel tentativo di sedare i conflitti e spartirsi in modo equo gli ingenti proventi dei traffici illeciti sotto il loro controllo, le due famiglie adottano uno stratagemma insolito: entrambe accettano di cedere il più giovane figlio maschio alla famiglia avversaria, per sugellare un’alleanza duratura. Questo compito ricade su Loy Cannon (Chris Rock) e Donatello Fadda (Tommaso Ragno), ma quando quest’ultimo muore, la tregua rischia di saltare, con un’escalation di eventi che metterà a repentaglio la pace siglata.



































Foto: Elizabeth Morris/FX

Con Fargo 4 su Rai4 torna la grande serialità del talentuoso sceneggiatore Noah Hawley, ideatore della serie e autore di tutti gli episodi di quest’ultima stagione. Il quarto capitolo è per certi versi inedito: per la prima volta cambia la geografia agli eventi spostando la tradizionale ambientazione dell’innevato Minnesota ai più assolati scenari del Missouri, in una storia di rivalità familiari e lotte di potere bagnate di sangue, ma sempre con una grossa dose di black humor. Premiata agli Emmy, ai Golden Globe e ai Critics’ Choice Television Awards, Fargo dovrebbe proseguire con una quinta stagione, alla quale lo showrunner Hawley sta già pensando.

La programmazione di Fargo 4 su Rai4 proseguirà ogni sabato in seconda serata fino all’esaurimento della stagione, che conta un episodio in più (11) rispetto alle precedenti.