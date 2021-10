Sono tanti gli utenti ad aver avuto problemi con DAZN, specie durante la fruizione di Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli dello scorso 23 settembre alle 18.30. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, qualcuno pare abbia cominciato a ricevere l’indennizzo promesso, vale a dire un mese del tutto gratuito per forma di risarcimento per il maltolto. Il disturbo, lo ricordiamo, non aveva consentito a chi è stato impattato di prendere visione della prima mezz’ora dei match per la comparsa di un messaggio di errore (sia l’app che il sito sono stati fuori uso). DAZN non aveva fatto mistero dei problemi tecnici patiti (come avrebbe potuto), scusandosi subito per l’accaduto e promettendo un indennizzo ai clienti coinvolti, che sarebbero stati raggiunti a mezzo mail ricevendo tutte le istruzioni del caso per l’attivazione del mese gratuito.

TIM, allo stesso modo di DAZN, aveva fatto sapere che l’indennizzo sarebbe toccato anche ai propri clienti (quelli il cui abbonamento include l’offerta della piattaforma sportiva di streaming britannica nel pacchetto TIMVISION Calcio e Sport). I messaggi email non sembrano essere stati recapitati agli utenti coinvolti, anche se qualche accredito pare essere già partito. In alcuni casi, infatti, DAZN sembra aver posticipato il pagamento del canone mensile a novembre 2021, con la spesa di ottobre già sostenuta a 0 attraverso un codice regalo. Per verificare l’accredito del mese gratuito sarà sufficiente recarsi nella sezione ‘Il mio account‘, e poi su ‘Abbonamento‘, dove potrete controllare la data in cui verrà trattenuto il prossimo pagamento (corrispondente a novembre 2021 nel caso in cui il mese gratuito sia già stato riconosciuto).

Chi non riesce ancora a visualizzarlo, ed ha comunque diritto all’indennizzo, probabilmente vedrà il resoconto aggiornato nei prossimi giorni (DAZN potrebbe star procedendo a scaglioni). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.