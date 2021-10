Se siete alla ricerca di un medio gamma dal prezzo piuttosto contenuto, quest’oggi vi segnaliamo su Amazon un’offerta molto allettante che riguarda il Samsung Galaxy A12. Parliamo quindi di uno smartphone Android che si ritrova con specifiche tecniche di grande appeal e che sicuramente potranno attirare diversi utenti. L’offerta di Amazon per questo Samsung Galaxy A12 è di 168 euro, un prezzo davvero molto allettante e che non richiede costi aggiuntivi se si è iscritti al programma Prime.

Come cambia il prezzo per il Samsung Galaxy A12 su Amazon

Dunque, parliamo anche di offerte per questo device, dopo avervi riportato la notizia del lancio a suo tempo. Le spese di spedizione sono infatti gratuite e tale smartphone Android potrà arrivare a casa vostra nel giro di pochissime ore. Chi non è abbonato a Prime, può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni ed usufruire dei medesimi vantaggi. Bisogna precisare come al momento le scorte a disposizione siano alquanto limitate, c’è grande richiesta per questo Samsung Galaxy A12, quindi suggeriamo di affrettare i tempi se si ha intenzione di acquistarlo.

Offerta Samsung Galaxy A12, Smartphone, Display 6.5" HD+, 4 Fotocamere... Il design ergonomico ed elegante di Galaxy A12 e le sue linee...

Con il display Infinity-V da 6,5" di Galaxy A12 puoi guardare video,...

Vediamo a questo punto più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questo smartphone Android dal prezzo super accattivante. Stiamo parlando di un dispositivo con un display Infinity-V da 6,5 pollici con risoluzione HD+ che può contare su un buon comparto fotografico, vista la presenza di ben quattro sensori fotografici posteriori da 48 megapixel. Senza dubbio si potranno scattare foto di buona qualità e mettere in risalto il soggetto ripreso grazie alla funzione Fuoco Live.

Da non sottovalutare poi l’autonomia di questo Samsung Galaxy A12, un punto di forza importante per tale dispositivo che può contare su una batteria da 5000 mAh e sulla ricarica rapida a 15W. Lato hardware spazio ad un processore Octa-core Exynos con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna che può essere espandibile fino ad 1TB. Il modello in offerta su Amazon è di colore blu e si tratta della versione italiana. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di quest’offerta e puntare su questo Samsung Galaxy A12 dal prezzo molto piccolo.