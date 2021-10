All’evento speciale di Apple, che si è tenuto lo scorso mese di settembre, il colosso di Cupertino ha annunciato l’Apple Watch Series 7, oltre alla nuova gamma di iPhone 13 ed ai modelli di iPad di ultima generazione. Possiamo, però, dire che si è trattata di una presentazione non proprio completa quella relativa allo smartwatch, in quanto l’azienda statunitense ha rivelato in linea di massima solo le caratteristiche tecniche senza, quindi, annunciare la commercializzazione, né tanto meno la data di disponibilità sul mercato. Ma, secondo il noto leaker Jon Prosser, il nuovo indossabile dovrebbe arrivare nei negozi durante questo autunno.

Sempre secondo le informazioni giunte da Prosser, i pre-ordini di Apple Watch Series 7 potrebbero essere aperti ai clienti già a partire dalla prossima settimana, con una disponibilità concreta verso metà ottobre. Una data precisa ancora non è stata data circa i pre-ordini ed il lancio. A confermare le ultime indiscrezioni elargite dal noto leaker è stato Hermès, uno dei partner di Apple e fornitore degli omonimi cinturini di Apple Watch. Secondo la fonte, l’azienda avrebbe comunicato chiaramente ad un cliente, che chiedeva quale fosse la data di arrivo del nuovo wearable, che il dispositivo sarà disponibile in pre-ordine a partire dal prossimo 8 ottobre 2021.

ARTICOLI CORRELATI

Sicuramente questa data non è stata confermata in via ufficiale da Apple: considerata l’attendibilità di Prosser ed Hermès è possibile che Apple Watch Series 7 possa giungere sul mercato nelle prossime settimane. Questo orologio intelligente presenta un design rinnovato ed un display molto più grande, ma, a quanto pare, non avrà a bordo nessun nuovo processore, né sensori per monitorare la salute. Eppure alcune voci di corridoio relative al nuovo Apple Watch c’erano indicazioni sul fatto che il device avrebbe sfoggiato un design piatto, ma alla fine così non è stato. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda.