Shetland 6 è in arrivo su Giallo, e quasi in contemporanea su BBC One. L’emittente britannica ha rilasciato la prima immagine con il cast principale, annunciando che il debutto della sesta stagione è imminente.

Le riprese dei nuovi episodi sono iniziate molto in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Il set doveva riaprire a marzo 2020 ma, causa Covid e conseguente lockdown, non è stato possibile tornare al lavoro. Così il primo ciak è slittato a questa estate, con il protagonista, Douglas Henshall, che lo ha annunciato sui social.

L’interprete di Jimmy Perez, ha dichiarato di essere felice di essere tornato sul set per una nuova stagione del popolare dramma poliziesco, in onda da ormai alcuni anni in Italia sul canale Giallo:

“Dopo tutto quello che abbiamo passato negli ultimi due anni, è meraviglioso tornare a girare di nuovo nelle Shetland. Davy Kane [che ha scritto la serie con Paul Logue] ha, ancora una volta, creato trame straordinarie per queste due nuove stagioni per Perez e il suo team. Tornare alle Isole Shetland è stato meraviglioso. Non esiste un luogo simile in nessun’altra parte del mondo.

Ricordiamo infatti che Shetland è stato rinnovato per una sesta e settima stagione nel dicembre 2019; entrambe sono state girate in contemporanea per accorciare i tempi di messa in onda. Già, ma quando vedremo i nuovi episodi? Stando ad alcune indiscrezioni, il lancio di Shetland 6 su Giallo è previsto per dicembre, anticipato dal debutto su BBC One.

La sesta stagione vedrà Perez e la sua squadra indagare sull’omicidio di una figura di spicco delle Shetland, un caso che colpisce la comunità nel profondo. Le indagini prenderanno, però, una svolta sorprendentemente sinistra. In questo nuovo arco narrativo, la vita di Perez e dei suoi colleghi sarà scossa dal ritorno della criminale Donna Killick, il cui rilascio di prigione provoca la rabbia tra i residenti, compresa Kate Kilmuir, la sorella della vittima.

Confermati nel cast principale: Douglas Henshall (Perez), Alison O’Donnell (DS Alison “Tosh” McIntosh) e Steven Roberston (DC Sandy Wilson) sono tornati. Inoltre, tornano Erin Armstrong (Cassie), Mark Bonnar (Duncan), Anne Kidd (Cora) e Lewis Howden (Sgt Billy McCabe). Fiona Bell torna nei panni dell’assassina Donna Killick.

Annunciate diverse new entry di stagione: Anneika Rose nei panni del Procuratore Fiscal, Maggie Kean, e Angus Miller che interpreta l’interesse amoroso di Tosh, Donnie. Inoltre si uniscono al cast: Stephen McCole, Jim Sturgeon, Alec Newman, Cora Bissett, Lois Chimimba, Conor McCarry, Lewis Gribben, Andy Clark, Benny Young e Shona McHugh.