Vanno monitorati con attenzione i possibili problemi Alice Mail che rischiano di venire a galla oggi 30 settembre in Italia, visto che a detta di alcuni utenti il servizio non funziona. Una situazione che, per forza di cose, ci fa tornare con la mente al nostro ultimo articolo a tema, pubblicato più di tre mesi fa. Preciso da subito che i numeri registrati fino a questo momento non sono tali da indurmi a parlare di down, ma ciò non toglie che il tutto debba essere monitorato con una certa attenzione. Dagli utenti e dai tecnici.

Il punto sui problemi Alice Mail il 30 settembre in Italia

Dunque, la casella di posta elettronica questo giovedì ad alcuni utenti non funziona. Stando al test che ho avuto modo di condurre poco fa, l’accesso alla propria area dovrebbe avvenire senza particolari problemi. I problemi Alice Mail del 30 settembre, dunque, non si materializzano in fase di login. Tuttavia, spaziando tra un menù e l’altro potrebbe essere possibile incappare in messaggi di errore, come del resto è avvenuto al sottoscritto. Al momento della pubblicazione dell’articolo, non ho motivazioni ufficiali da portare alla vostra attenzione.

Per farvela breve, situazione tutto sommato sotto controllo. Alcuni riescono anche a ricevere e ad inviare email, ma dai nostri test risulta che ci sia effettivamente qualcosa che non va. Il bug emerso stamane è simile a quello registrato spesso e volentieri con Libero, quando viene comunque garantito l’accesso alla propria casella di posta elettronica agli utenti. Ecco perché sarà importante monitorare l’andamento delle segnalazioni su Down Detector nel corso delle prossime ore qui in Italia.

A voi come vanno le cose? Riscontrate problemi Alice Mail quest’oggi, oppure il servizio funziona regolarmente? Fatecelo sapere lasciando un commento a fine articolo.