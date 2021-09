Quest’oggi vogliamo proporvi un’offerta di grande appeal che riguarda l’iPhone 11 da 64GB di memoria interna e di colore rosso. Un dispositivo targato Apple di ormai due anni fa, ma che gode ancora di un comparto tecnico di tutto rispetto e può essere il giusto compromesso per chi vuole avere un top di gamma dell’azienda di Cupertino ad un prezzo più accessibile.

Ultimi aggiornamenti sul prezzo per iPhone 11

A distanza di qualche giorno dal nostro ultimo pezzo sul tema, torniamo dunque a parlare di iPhone 11. Come sempre è Amazon a proporre questo tipo di offerte, il sito di e-commerce ci ha abituato a prezzi davvero accattivanti anche per dispositivi a marchio Apple, potendo contare su tutte le garanzie del caso. Questo iPhone 11 rosso da 64GB è disponibile nell’immediato e fa parte anche del servizio Prime, ciò significa che non ci sono spese di spedizione e che può arrivare nelle vostre case nel giro di pochissimo tempo.

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Qual è quindi il prezzo di tale device? Amazon lo propone alla cifra di 619 euro senza costi aggiuntivi per chi è abbonato a Prime. Chi non ha questo tipo di abbonamento può tranquillamente sfruttare la prova gratuita di trenta giorni ed avere lo stesso a disposizione tutti i vantaggi sopra descritti. C’è un aspetto però da tener presente per questo iPhone 11 da 64GB, infatti Apple ha deciso di non includere nella confezione di vendita un alimentatore o le EarPods, una scelta dettata da obiettivi ambientali.

Vediamo ora più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di spicco di questo iPhone 11. Ci troviamo di fronte ad un dispositivo avente un display Liquid Retina HD da 6,1 pollici e che risulta essere resistente all’acqua ed alla polvere. Non manca un ottimo comparto fotografico grazie alla presenza di un sistema a doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion.

Infine spazio al Face ID per l’identificazione veloce e sicura supportato dal processore A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione. Sta ora a voi decidere se approfittare di questo prezzo piuttosto allettante.