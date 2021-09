Bisogna fare molta attenzione in questi giorni ai problemi iOS 15 segnalati dopo il download del tanto discusso aggiornamento di Apple, considerando quanto venuto a galla a proposito dell’app Messaggi. Una questione che fa il paio con quella descritta ieri tramite altro articolo, ma che a conti fatti pare essere già in fase di risoluzione con le prime beta di iOS 15.1. Fondamentale, dunque, mettere a fuoco eventuali disagi riscontrati dagli utenti in questi giorni, o che in alternativa potrebbero venire a galla tra non molto.

Cosa sappiamo sui problemi iOS 15 con app Messaggi

Come si manifestano i recenti problemi iOS 15 con app Messaggi? Sostanzialmente, a detta di alcuni possessori di iPhone compatibili con l’aggiornamento, un bug riscontrato con la suddetta applicazione potrebbe addirittura causare l’eliminazione di alcune foto salvate. Ecco perché, sin dal titolo, consiglio a tutti di mettere in sicurezza le immagini che abbiamo in memoria, per evitare sgradite sorprese. Considerando la portata dell’anomalia, è probabile che iOS 15.1 ci metta una pezza anche sotto questo punto di vista.

Non è un caso che conferme sotto questo punto di vista siano arrivate anche da una fonte come MacRumors. Come si manifestano, in modo specifico, questi problemi iOS 15? Dopo aver installato l’aggiornamento, qualora decidiate di salvare una foto da un thread di Messaggi, per poi procedere con l’eliminazione del suddetto thread, rischierete di andare incontro a situazioni poco gradite. A quanto pare, infatti, la volta successiva in cui verrà eseguito un backup iCloud, a quel punto la foto scomparirà.

Si tratta di problemi iOS 15 non trascurabili, se non altro perché la maggior parte degli utenti mantiene abilitata la funzione di backup ‌iCloud‌. In una condizione simile, il bug descritto oggi 30 settembre si verifica per forza di cose automaticamente. Occhi aperti, dunque, in attesa di altri aggiornamenti da Apple.