Mark Hoppus dei Blink 182 ha vinto la sua battaglia contro il cancro. Lo comunica personalmente ai fan e a tutti coloro che lo hanno seguito e supportato da ogni angolo nel mondo in uno dei periodi più difficili della sua vita.

Ha scoperto di recente di avere un linfoma diffuso a grandi cellule B al quarto stadio e si è sottoposto alle cure necessarie, temendo per la sua vita. Ha coinvolto i suoi fan e ha raccontato passo dopo passo tutto ciò che gli stava accadendo, temendo di non farcela.

Ora Mark Hoppus dei Blink 182 può festeggiare. Ha sconfitto il cancro e ha vinto la sua battaglia contro il male.

Il cantante e bassista dei Blink 182 ha ringraziato l’universo e Dio, la famiglia, gli amici e tutti coloro che non hanno mai smesso di fargli sentire il proprio calore ed affetto. Aggiorna tutti con un post sui social dopo una visita dall’oncologo particolarmente positiva che gli consente di tirare un sospiro di sollievo.

“Sono appena stato dal mio oncologo e non ho più il cancro! Grazie a Dio, all’universo, agli amici, alla famiglia e a tutti coloro che mi hanno dato supporto, gentilezza e amore”, scrive. Non può ancora ritenersi completamente fuori pericolo e dovrà comunque continuare a monitorare la situazione con un occhio particolarmente attento. Per tornare alla normalità assoluta dovrà ancora attendere diversi mesi ma intanto ha sconfitto il cancro.

Ora lo attende qualche TAC, da effettuare ogni 6 mesi per monitorare le sue condizioni di salute. Per la normalità dovrà attendere almeno la fine dell’anno ma intanto di gode la vittoria e condivide le emozioni del suo “giorno fantastico”.

“Dovrò ancora fare delle TAC ogni sei mesi e ci vorrà fino alla fine dell’anno per tornare alla normalità, ma oggi è un giorno fantastico e mi sento benedetto”, conclude.