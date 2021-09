Sono parole commosse, piene di emozioni, quelle di Mick Jagger su Charlie Watts. Il batterista dei Rolling Stones è scomparso dalla fine del mese di agosto e per il gruppo è stato un duro colpo, così come per l’intero mondo della musica internazionale.

Charlie Watts era molto di più di un musicista, era il cuore pulsante della band, una delle più longeve della storia musicale internazionale. Nulla sarà più lo stesso senza la batteria di Charlie Watts e in una recente intervista risuonano le parole emozionanti di Mick Jagger.

Il frontman e la voce del gruppo ha condiviso qualche ricordo, poi ha sottolineato il ruolo cruciale di Watts nei Rolling Stones. Ospite di Howard Stern, sulle frequenze radio di Sirius XM, Jagger ha parlato del collega scomparso come di una persona estremamente affidabile.

“Charlie è stato il cuore pulsante della band”, ha detto. “Era una persona molto affidabile, non era un divo, era un batterista discreto”, sottolinea l’artista.

Mick Jagger ne parla poi come un musicista raffinato, complice il suo gusto per la musica jazz, che amava. Sul palco con i Rolling Stones però emergeva con prepotenza il suo animo rock, quello conosciuto in tutto il mondo e particolarmente apprezzato.

Viveva la fama con discrezione e non amava porsi al centro dell’attenzione. La sua è stata sul serio una esistenza dedicata alla musica pura, quella suonata più che chiacchiera, e il suo ricordo è ancora molto vivo. Ai fan aveva già annunciato che non sarebbe partito in tour con i Rolling Stones per sottoporsi a controlli medici. Era stato lui stesso a comunicare il nome del suo sostituto.

Quel tour tanto lontano ora è realtà ed è già stato avviato. Il primo concerto senza Charlie Watts è stato quello che i Rolling Stones hanno tenuto al Dome at America’s Center di St Louis.