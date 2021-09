Sono state annunciate le date dei concerti di Gigi D’Alessio nel 2022. A causa del perdurare delle normative vigenti legate al covid, i concerti di Gigi D’Alessio del Noi due tour – A gentile richiesta si svolgeranno nel 2022, nei mesi di ottobre e novembre.

La tournée teatrale del cantante napoletano era inizialmente in programma per la primavera 2020. I concerti sono poi stati rimandati all’autunno del 2021 per essere adesso nuovamente posticipati. Le nuove date, si spera definitive, sono quelle comunicate oggi che svelano gli appuntamenti attesi per il prossimo autunno.

I concerti di Gigi D’Alessio nel 2022 partiranno dalla sua città Natale: Napoli. Gigi sarà al Teatro Augusteo il 6, il 7 e l’8 ottobre del prossimo anno. A seguire, la tournée lo porterà prima a Catania e poi a Bari per un concerto al Teatro Team.

Il 20 ottobre sarà a Montecatini e il 23 a Firenze. A seguire è atteso a Genova per poi spostarsi verso Varese, dove si esibirà il 27 ottobre. Il 31 ottobre 2022 Gigi D’Alessio sarà a Roma per un concerto all’Auditorium Parco della Musica. Nel mese di novembre è atteso a Torino, Bologna, Milano e Parma.

L’ultimo concerto del tour teatrale di Gigi D’Alessio si terrà il 10 novembre. Entro il 30 novembre 2021 verrà data anche comunicazione delle nuove date per i concerti di Crotone e Cremona.

I concerti di Gigi D’Alessio nel 2022:

6 ottobre Napoli – Teatro Augusteo (recupero del 29 aprile 2020 e 7 ottobre 2021)

7 ottobre Napoli – Teatro Augusteo (recupero del 30 aprile 2020 e 8 ottobre 2021)

8 ottobre Napoli – Teatro Augusteo (recupero del 1° maggio 2020 e 9 ottobre 2021)

11 ottobre Catania – Teatro Metropolitan (recupero del 24 aprile e 14 ottobre 2020 e 22 ottobre 2021)

12 ottobre Catania – Teatro Metropolitan (recupero del 25 aprile e 15 ottobre 2020 e 23 ottobre 2021)

15 ottobre Bari – Teatro Team (recupero del 18 aprile e 19 novembre 2020 e 16 ottobre 2021)

20 ottobre Montecatini (PT) – Teatro Verdi (recupero del 21 marzo e 15 novembre 2020 e 6 novembre 2021)

23 ottobre Firenze – Teatro Verdi (recupero del 27 aprile e 24 ottobre 2020 e 20 novembre 2021)

24 ottobre Genova – Politeama Genovese (recupero del 25 marzo e del 20 ottobre 2020 e 15 novembre 2021)

27 ottobre Varese – Teatro Varese (recupero del 3 aprile e 25 ottobre 2020 e 13 novembre 2021)

31 ottobre Roma – Auditorium Parco della Musica (recupero del 19 maggio e 5 ottobre 2020 e 31 ottobre 2021)

5 novembre Torino – Teatro Colosseo (recupero del 7 aprile, 5 maggio e 27 ottobre 2020 e 12 novembre 2021)

6 novembre Bologna – Europauditorium (recupero del 18 marzo e 16 novembre 2020 e 3 novembre 2021)

8 novembre Milano – Teatro Lirico (recupero del 24 maggio e 13 novembre 2020 e 8 novembre 2021)

10 novembre Parma – Teatro Regio (recupero del 1° aprile, 27 maggio e 28 ottobre 2020 e 29 ottobre 2021)



I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti.

I biglietti precedentemente acquistati per Milano restano validi per la nuova data e venue. I dettagli della nuova assegnazione verranno comunicati a partire dal 13 ottobre 2021.