Dopo averlo spoilerato su Spotity, ecco il video di Meglio Del Cinema di Fedez, il nuovo singolo lanciato a sorpresa dopo l’anteprima sul lago di Como dedicata interamente alla moglie di Chiara Ferragni. Il brano è uscito dopo le notizie sulla litigata tra il rapper e l’imprenditrice durante le vacanze estive. Il singolo, infatti, è una canzone d’amore nello stile di Federico Lucia con autotune e tappeto melodico, ricco di frasi ad effetto – “Mi fai venire voglia di futuro” – e influenze dal pop contemporaneo.

Nell’ultima ora il video di Meglio Del Cinema di Fedez è stato lanciato online con una gradita sorpresa per i fan. Federico trova un messaggio con scritto: “Butta le chiavi, ho cambiato la serratura”, chiaro dettaglio della fine di una relazione. L’umore del protagonista precipita a tal punto da attirare su di sé una nuvola di Fantozzi che gli fa piovere addosso mentre intorno a lui tantissime coppie si scambiano effusioni. Donne, uomini, anziani e giovanissimi si amano mentre Fedez di dispera per l’amore perduto.

Tuttavia il video ha un che di comico. Probabilmente la scarsa credibilità di Fedez con l’espressione addolorata e piangente si ispira alla scena epica del pianto di James Van Der Beek di Dawson’s Creek, e per questo c’è il gran finale. Compare, all’improvviso, l’acclamato youtuber Il Masseo, famoso per i suoi gameplay e per i ripetuti ban a causa delle blasfemie e delle volgarità.

Il Masseo appare come angelo consolatore di Fedez, e il video diretto da Daniele Bagolin termina con i due che consumano macarons su una panchina. Solo in quel momento Fedez, con un braccio del Masseo che lo cinge, ritroverà il sorriso.

Il video di Meglio Del Cinema di Fedez conquista così il pubblico, che non manca certo di ironia: “Dai 1: aspettando la querela del Codacons”, “Meglio di DAZN sicuramente”, e via discorrendo.