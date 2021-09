Il reboot di Gossip Girl su Sky Series dal 27 ottobre e i fan sono già pronti a mettersi comodi per capire quali saranno i nuovi protagonisti andando alla ricerca di somiglianze e differenze con l’iconica serie ‘originale’. il trailer italiano si conclude con un “qualcosa è cambiato in meglio” ma i fan sanno bene che non è così, non ci sarà un’altra Serena e, soprattutto, non ci saranno Blair e Chuck a travolgerci con le loro malefatte o il loro amore. Siamo sicuri però che le storie saranno intriganti, come sempre, e che la misteriosa Gossip Girl è pronta a colpire ancora.

Il 27 ottobre la popolarissima “fonte di notizie sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan” sbarcherà anche in Italia su Sky Serie e in streaming su NOW con il già chiacchieratissimo sequel che ha fatto registrare il miglior debutto per la nuova piattaforma HBO Max ottenendo subito un rinnovo per una seconda stagione. Gli episodi saranno proposti su Sky e NOW senza interruzioni.

Ma questa non è l’unica novità visto che dal 22 ottobre, tutte le sei stagioni di “Gossip Girl (2007)” saranno per intero disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW. Dalla stessa data sarà disponibile il canale pop-up alla posizione 113 del telecomando, che proporrà le maratone delle sei stagioni in attesa del debutto del reboot di Gossip Girl.

Nel cast della serie ci saranno Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith. Con Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

ATTENZIONE SPOILER!

Nella nuova stagione si torna nell’esclusiva Constance Billard St. Jude’s School. Mentre la giovane influencer Julien Calloway e la sua sorellastra Zoya possono stare insieme senza preoccuparsi del giudizio dei loro rispettivi padri, “Gossip Girl” torna a colpire. Questa volta non avrà le fattezze di Dan Humphrey o di qualcuno con una storia simile alla sua, ma di un gruppo di professori decisamente stufi dei loro facoltosi e viziatissimi studenti, ai quali è arrivato il momento di farla pagare. A farne le spese in prima battura sarà proprio il rapporto tra Julien e Zoya, che si ritroveranno da complici a rivali.