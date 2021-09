Riascoltare i più grandi successi di Renato Zero significa riscoprire un artista completo, che sforna capolavori anche quando tace. Perché sì, anche i suoi sorcini sono opera sua, un esercito di fedeli e mai fanatici che in lui hanno trovato la zona di comfort. Non è da tutti fare una rivoluzione senza presentarsi come rivoluzionari. Renato Zero è ciò che mancava nell’ingranaggio della musica italiana, quel tocco di internazionale che ha regalato lo scatto alla scena, elevando i fortunati che lo hanno scoperto dall’inizio. Canzoni d’amore, provocatorie, rabbiose e ironiche, ma soprattutto vere e mai banali.

Il Cielo (1977)

Canzoni d’amore, appunto, che nelle mani di Renato Zero diventano oro. Il Cielo racconta l’infinita piccolezza dell’uomo di fronte al cielo e di fronte all’immensità di un Dio personale, qualcosa che ci ricorda di rendere “grazie” per tutto ciò che abbiamo.

Mi Vendo (1977)

Non si può prescindere da Mi Vendo, quando si parla dei grandi successi di Renato Zero. Nonostante il titolo forte e provocatorio, il “mi vendo” era riferito alla generosità di un uomo disposto a offrire grinta, personalità e libertà a chiunque ne avesse bisogno. Proprio come Triangolo, Mi Vendo è forte di un groove tutto da ballare.

Triangolo (1978)

Una divertente narrazione sull’ambiguità, piena di quel groove che coniuga pop e disco music. In questo brano Renato Zero racconta un incontro a tre che dapprima non viene considerato, ma si dimostra allettante sul finale. “Il triangolo lo rifarei”, canta il Re dei Sorcini, e nessuno storce il naso.

I Migliori Anni Della Nostra Vita (1995)

Un profondissimo inno all’amore, che commuove anche l’animo più crepuscolare. Se da una parte è il tipico brano da accendini sventolanti, dall’altra è una delle canzoni d’amore più belle della musica italiana.

Cercami (1998)

Cercami, poetica e profonda, rientra di diritto tra i più grandi successi di Renato Zero grazie all’arrangiamento ricercato e le suggestioni di ogni singola parola.