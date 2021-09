Ci siamo: questa sera, giovedì 30 settembre, alle ore 18.45 presso lo Stadio Maradona di Fuorigrotta andrà in scena Napoli-Spartak Mosca, sfida valida per la seconda giornata del Gruppo C della fase a gironi di Europa League. L’attesa cresce di ora in ora e l’intera tifoseria azzurra è pronta a spingere la propria squadra verso la vittoria e la conquista di punti importanti per la classifica. La capolista della Serie A, allenata da mister Luciano Spalletti, all’esordio ha ottenuto un ottimo pareggio (2-2) in trasferta sul difficile campo del Leicester City, mentre la compagine ospite guidata da Rui Vitòria è reduce da una sconfitta subita in casa contro il Legia Varsavia. Vediamo insieme maggiori informazioni sul match e dove vedere diretta TV e streaming.

Tra il Napoli e lo Spartak Mosca si tratta del primo confronto di sempre, per quanto riguarda l’Europa League. Infatti, entrambe le compagini si sono affrontate due volte negli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1990/91 e in entrambe le occasioni le partite si conclusero sullo 0-0. Dunque, ilmatch di questa sera, nella spettacolare cornice dello Stadio Maradona, sarà trasmesso alle ore 18.45 in diretta TV da Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Il match, inoltre, andrà in onda anche in diretta streaming su DAZN, scaricando l’app su una smart TV, oppure collegando alle normali televisioni una console Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), o ancora tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast e su Sky Go scaricabile su PC, smartphone e tablet.

La telecronaca su DAZN della sfida Napoli-Spartak Mosca sarà a cura di Stefano Borghi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Sky, invece, sarà affidata a Paolo Ciarravano, con la seconda voce di Lorenzo Minotti. A seguire le probabili formazioni del match: NAPOLI (4-3-3): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinsky; Politano, Osimhen, Insigne. SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Bakaev, Ponce, Promes.