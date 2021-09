Con la notizia del rinnovo di Law & Order 21 si riapre il cantiere di uno degli spettacoli più amati e longevi della tv generalista negli Stati Uniti. NBC intende riportare in vita un suo classico, che ha fatto la storia della televisione col suo iconico formato in due parti che racconta casi di cronaca molto complessi, esaminando prima la parte delle indagini condotte dalla polizia e poi la fase processuale in cui i procuratori distrettuali perseguono i presunti colpevoli.

Law & Order 21 non ha ancora una data d’uscita e il cast non è stato ancora svelato, ma sarà prodotto nuovamente dal suo creatore Dick Wolf, dallo sceneggiatore e showrunner Rick Eid, da Arthur Forney e Peter Jankowski. La nuova stagione sarà prodotta da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Wolf Entertainment.

Il ritorno di Law & Order 21 con una nuova serie di episodi è l’ennesima consacrazione per il creatore e produttore esecutivo Dick Wolf, che è anche il papà di altri franchise di successo come Miami Vice il più recente Chicago (Fire – Med – P.D. – Justice). Lo showrunner ha accolto il rinnovo di Law & Order da parte di NBC come un sogno che si avvera: “Ci sono pochissime cose nella vita che sono letteralmente dei sogni che diventano realtà. Questo è mio“. Nominata per più di 50 volte agli Emmy Awards, Law & Order ha vinto nel 1997 come Miglior serie drammatica e si è affermata come la serie più nota e seguita di NBC, non solo tra i format procedurali.

Con Law & Order 21, “il ritorno della serie di punta per una ventunesima stagione” rappresenta “un momento di orgoglio per Dick e un momento di orgoglio per noi, i suoi partner di studio“, ha affermato Pearlena Igbokwe, Presidente, Universal Studio Group. “Law & Order è semplicemente uno degli spettacoli più iconici nella storia della televisione, e l’idea di continuare la sua eredità e collaborare con Dick in una stagione completamente nuova è a dir poco esilarante” ha affermato Susan Rovner, Presidente di Entertainment Content, NBCUniversal Television e Streaming.

Law & Order 21 arriverà dopo oltre dieci anni dall’ultima stagione della serie originale, trasmessa per venti stagioni dal 1990 al 2010 su NBC. In Italia è andata in onda come Law & Order – I Due Volti della Giustizia e, insieme ai suoi numerosi spin-off, è stata trasmessa dal 1993 da varie emittenti, sia in chiaro che a pagamento,