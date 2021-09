Le rimodulazioni Vodafone del 1 novembre sono state annunciate qualche ora fa, come vi abbiamo raccontanto in questo articolo: peccato, però, che la comunicazione sia arrivata erroneamente anche a clienti cui non spettavano. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, l’SMS informativo circa l’aumento del canone mensile di 1,99 euro sarebbe arrivato anche ad utenti con offerte tariffarie bloccate per 24 mesi (come nel caso di Vodafone Special 100 Digital Edition con metodo di pagamento Smart Pay), oppure con attivazione della SIM ricaricabile avvenuta meno di 6 mesi fa.

Il messaggio delle rimodulazioni Vodafone del 1 novembre ha, pertanto, fatto infuriare molti utenti: c’è chi ha invaso di reclami il gestore rosso, e chi addirittura ha apertura una segnalazione tramite ConciliaWeb. Sono arrivate puntualmente le scuse dell’operatore telefonico, che ha provveduto subito a rettificare l’errore, scusandosi per quanto avvenuto e proponendo loro l’attivazione gratuita 50 Giga Free (in genere destinata ai clienti rimodulati) per 12 mesi.

C'è la possibilità che nel giro di qualche ora il provider invii l'SMS di rettifica anche ad altri utenti cui non spettavano le rimodulazioni Vodafone del 1 novembre, tuttavia ancora in auge per alcuni altri clienti (chi non riceverà l'SMS di rettifica sarà tenuto ad andare incontro alle modifiche unilaterali del contratto successive al 1 novembre, pagando 1,99 euro in più al mese per mantenere attiva la propria offerta). Chi non è d'accordo e non vuol sottostare alle modifiche unilaterali del contratto, potrà recedere o passare ad un altro gestore telefonico conservando il proprio numero senza penali, né costi di disattivazione, entro il 31 ottobre 2021. Peraltro, si può verificare di essere o meno coinvolti dalle rimodulazioni Vodafone (se clienti privati ricaricabili) chiamando il numero '42590' dalla propria SIM.