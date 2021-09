Occhio al nuovo aggiornamento WhatsApp. L’app è in costante evoluzione, con aggiornamenti rilasciati uno dopo l’altro per migliorare sempre più l’esperienza utente. Nelle ultime ore è stata avvistata una nuova funzionalità presente nell’ultima versione beta rilasciata per gli utenti Android e che potrà far piuttosto comodo in ambito della privacy.

Tutto sull’aggiornamento WhatsApp che tiene a distanza i contatti fastidiosi

Dunque, un altro aggiornamento WhatsApp, al di là delle questioni relative alle truffe trattate ieri. Si tratta più nel dettaglio della versione 2.21.20.10 e porta con sé quanto già visto nella beta relegata al mondo iOS, con un bel restyling delle impostazioni dedicate alla privacy, aggiungendo proprio questa funzione in più che andremo a svelare.

Sono stati come sempre i colleghi di WABetainfo ad evidenziare questa particolare funzionalità che avrà il compito di escludere, dal proprio elenco contatti di WhatsApp, uno o più utenti dalla possibilità di visualizzare specifiche informazioni del proprio profilo. In poche parole si potrà evitare che un contatto della propria rubrica visualizzi la nostra immagine del profilo, oppure l’ultimo accesso alla piattaforma di messaggistica ed anche altri dettagli.

In questo modo si escludono quei contatti considerati più fastidiosi, tenendoli all’oscuro di informazioni private importanti. Capita insomma di avere in rubrica dei contatti a cui non vogliamo far conoscere molto della nostra vita privata, per questo si potrà d’ora in poi escluderli, ma senza cancellarli. Una nuova funzione che per ora è possibile testare solo in versione beta e si potranno scegliere quattro opzioni tra le quali attivare: escludere tutti, nessuno, i miei contatti ed i miei contatti tranne.

Un aspetto importante di questa possibile novità in arrivo con l’aggiornamento WhatsApp è che non sia necessario che il contatto che si esclude abbia la versione dell’app aggiornata all’ultima release. Il server è in grado di gestire in maniera del tutto automatica tale impostazione. Non è chiaro quando potrà arrivare su tutti i dispositivi Android, bisogna attendere una release definitiva del nuovo update e potrebbe volerci anche un bel po’ di tempo. Chi vuole provare a testare questa funzionalità può sempre iscriversi al canale beta testing di WhatsApp Beta attraverso il Play Store di Google.