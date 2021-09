Grey’s Anatomy 18 sarà un capitolo tutto nuovo per Jo Wilson. E non solo per il nuovo look della sua interprete: Camilla Luddington sfoggia un biondo platino durante le riprese dei nuovi episodi, come ha sempre auspicato di poter fare in passato, segno che anche la sua specializzanda avrà cambiato aspetto quando tornerà nella prima stagione post-Covid della serie.

Parlando di Grey’s Anatomy 18 a Katie Krause di Entertainment Tonight, l’attrice ha confermato che il ritorno di Kate Walsh nella serie sarà una grande attrazione per il pubblico: il personaggio di Addison Montgomery apparirà per la prima volta dopo la fine dello spin-off Private Practice nel terzo episodio di questa stagione e, a quanto pare, avrà anche per le mani un grosso caso che potrebbe coinvolgere Jo, ora passata alla specializzazione in ostetricia.

Secondo la Luddington Grey’s Anatomy 18 sarà ambientata in una fase di post emergenza Covid, con la città di Seattle che prova a ripartire nonostante la pandemia non sia ancora debellata. Ma la serie sembra orientata a tornare alla sua formula tradizionale, con casi medici, relazioni bollenti, sfide professionali per i suoi medici. Il ritorno di Addison riporta molte vibrazioni nostalgiche nel medical drama, come spiega la Luddington parlando del personaggio di Kate Walsh.

Prima di tutto è fantastica. È tornata ed è un po’ come se non fosse mai andata via prima. La sua presenza nelle scene dà la sensazione che possieda l’ospedale. Io la guardo e penso: ‘Oh mio Dio, è Addison.’ Ma penso che possiamo dire che sta lavorando a un caso davvero straordinario in cui Jo vuole disperatamente entrare. È sempre possibile che ci sia un dramma.

La star di Grey’s Anatomy 18 ha anche sottolineato che questa stagione sarà piena di novità per Jo: ora ha adottato una bambina e ha iniziato un nuovo percorso di specializzazione in ostetricia e ginecologia.

Le stanno accadendo diverse cose. Ha una bambina, quindi sarà una mamma single che lavora e non ha molto aiuto e penso che sia davvero un bene che si affidi a Link per un consiglio, che è il suo migliore amico, per chiedere come fare. E poi, quello che è davvero divertente, cosa che non mi è nemmeno venuta in mente fino a questa stagione, è che è tornata ad essere una stagista. È tornata al punto di partenza e sento che quell’energia nelle prime stagioni in cui era una stagista e commetteva errori e correva in giro è tornata di nuovo, quindi è stato davvero divertente interpretarla.

E se Alex tornasse in Grey’s Anatomy 18? In un’intervista ad Access insieme al collega Chris Carmack, la Luddington ha sostenuto che ormai il suo personaggio ha superato il dolore della fine del suo matrimonio, terminato a metà della sedicesima stagione.