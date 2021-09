Toy di David Bowie vedrà finalmente la luce. È quanto annunciato dagli eredi del Duca Bianco nelle ultime ore, ponendo finalmente fine a una storia iniziata nel 2001. Sono passati 20 anni da quando Bowie, per un dissapore con la EMI/Virgin, fu costretto a tenere il disco nel cassetto.

Nel 2001 Toy di David Bowie era pronto all’uscita come seguito ideale di Hours. Il disco avrebbe contenuto alcuni inediti e rivisitazioni di un pugno di brani degli anni ’60. Il Duca Bianco organizzò una chat con i suoi fan sul sito ufficiale, e uno di essi gli domandò quando sarebbe uscito il nuovo album. David Bowie rispose così:

“Sto riscontrando che la Virgin sembra avere molti conflitti di programmazione quest’anno. Toy è finito e pronto per essere lanciato, e farò un annuncio non appena avrò una data concreta. Nel frattempo, ho già iniziato a scrivere e registrare per un altro album (senza titolo al momento). Finora posso dire di essere tornato alla sperimentazione. Ma conoscendomi, non significa che andrà a finire così”.

Di fatto, Toy di David Bowie non vide mai la luce e per questo – come riferirà Tony Visconti, il cantautore britannico era molto dispiaciuto. Per questo Bowie non rinnovò il contratto con la EMI/Virgin e nel 2002 annunciò il passaggio alla Columbia Records. Nel 2011 il disco fu pubblicato senza autorizzazioni su Internet. Oggi, 29 settembre 2021, gli eredi hanno annunciato che Toy di David Bowie sarà rilasciato ufficialmente. L’iniziativa è il risultato di un accordo siglato dagli eredi con la Warner Music Group.

Il disco “perduto”, così chiamato dai fan e dalla stampa, farà parte del cofanetto Era Five di cui verrà dato annuncio nelle prossime ore. Nell’attesa, è stato lanciato il primo singolo You’ve Got A Habit Of Leaving, rivisitazione radiofonica di un brano contenuto nella raccolta Early On (1964-1966).

You’ve Got A Habit Of Leaving è un brano squisitamente pop, impreziosito dall’inconfondibile voce di Bowie. Gli eredi hanno annunciato la novità con queste parole:

“A seconda di dove ti trovi sul pianeta, se è il 29 settembre potresti trasmettere in streaming l’editing radiofonico di You’ve Got A Habit Of Leaving dal prossimo album Toy, tramite il tuo servizio di streaming preferito”.

Secondo le prime indiscrezioni, Toy di David Bowie potrebbe uscire domani, mercoledì 30 settembre, ma si attendono aggiornamenti dai canali social del Duca Bianco. D’accordo con tutta la stampa, con questo annuncio ci accorgiamo di quanto si faccia sentire la mancanza dell’uomo caduto sulla Terra.