Il Samsung Galaxy S21 FE sarebbe dovuto arrivare ad agosto, poi ad ottobre, cosa che nemmeno sembra si verificherà. Come riportato da ‘SamMobile‘, nonostante i molteplici segnali che indicano un lancio imminente del telefono, pare che il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe non vedere mai la luce. Il colosso di Seul si starebbe perfino sbarazzando delle prove che sia mai esistito (le pagine di supporto ad esso relative sono state eliminate).

Negli ultimi mesi non sono mancate le indiscrezioni sul conto del prodotto, tra rendering, manuali utenti, elenchi di operatori e menzioni del dispositivo sul sito ufficiale dell’OEM asiatico. Ogni volta che è previsto un nuovo smartphone Samsung, l’azienda aggiunge pagine di supporto sui propri portali. Le pagine di supporto del Samsung Galaxy S21 FE hanno iniziato ad apparire non molto tempo fa, citando il numero di modello ‘SM-G990B’ per il dispositivo (si trattava solo di una delle maggiori indicazioni sul fatto che il telefono esistesse, e che sarebbe arrivato presto sul mercato). Adesso sembra che l’OEM abbia iniziato ad eliminare queste pagine di supporto (è successo sui siti di Samsung per Hong Kong, Singapore, Sud Africa, Levante ed altri mercati). Non sorprende vedere che ciò accada vista la carenza di chip che ancora imperversa a livello mondiale.

Il Samsung Galaxy S21 FE, come vi abbiamo già spiegato in questo articolo di non troppi giorni fa, condivide lo stesso processore (Snapdragon 888 di Qualcomm) del Samsung Galaxy Z Flip 3, che sta vendendo meglio di quanto il colosso di Seul di aspettasse (lo scopo è quello di lasciare che il pieghevole cavalchi l’onda). Del resto, il produttore sudcoreano ha già abbandonato la serie dei Galaxy Note quest’anno per concentrarsi sui dispositivi pieghevoli, e dunque non bisogna meravigliarsi nel caso in cui l’OEM decidesse di fare altrettanto per il Samsung Galaxy S21 FE.