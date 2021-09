Non vanno in alcun modo sottovalutati i problemi che, a quanto pare, sono stati risolti in queste ore attraverso il rilascio della seconda beta di iOS 15.1. Un aggiornamento che sarà più importante di quanto ci si potesse aspettare, confermando le prime indicazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione una settimana fa con il primo articolo a tema. Proviamo a capire insieme quale scenario si stia configurando, in attesa che il pacchetto software faccia la sua apparizione sul mercato in versione stabile e definitiva.

I problemi risolti da iOS 15.1 con la seconda beta del nuovo aggiornamento

Cosa dobbiamo aspettarci dall’aggiornamento iOS 15.1? La seconda beta è ormai nota oggi 29 settembre. Secondo quanto riportato da MacRumors, al suo interno troveremo una correzione importante, utile per mettersi definitivamente alle spalle un fastidioso bug che ha colpito i proprietari di iPhone 13. In relazione a coloro che sono contestualmente in possesso anche di un Apple Watch. Secondo quanto raccolto finora, la funzione Sblocca con Apple Watch che appariva non funzionante, è stata corretta.

Tramite la nuova beta dell’aggiornamento, dunque, attraverso un Apple Watch autenticato saremo nuovamente nuovamente in grado di sbloccare un ‌iPhone 13‌ quando si indossa una mascherina. Del resto, si tratta di una delle funzioni più attese tra quelle che erano state preannunciate con iOS 15. Allo stato attuale, non è ancora chiaro se vedremo anche un aggiornamento di iOS 15.0.1 nel frattempo, visto che una correzione simile era stata preannunciata da Apple con un rilascio rapido.

Questo, perché potrebbero trascorrere ancora diverse settimane prima che iOS 15.1 venga rilasciato pubblicamente al pubblico. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di Apple sotto questo punto di vista, ma stamane abbiamo quantomeno un segnale per tutti. A voi come stanno andando le cose in questi giorni, dopo aver installato iOS 15 a bordo dei vostri iPhone?