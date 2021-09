Il colosso di Seul si è rivelato abbastanza veloce con il lancio del programma beta di Android 12 con One UI 4.0 per la serie dei Samsung Galaxy S21: mentre quello relativo alla One UI 3.0 beta dei Galaxy S20 è partito ad inizio ottobre dello scorso anno, la One UI 4.0 beta per gli attuali top di gamma è stata rilasciata a metà settembre. Com riportato da ‘SamMobile‘, il produttore asiatico sta comunque prendendo un po’ di tempo per il rilascio di versioni beta della One UI 4.0 più recenti, di cui la seconda potrebbe non arrivare fino alla prossima settimana (almeno secondo il responsabile delle operazioni beta dell’OEM sudcoreano, che ne ha dato notizia sui forum della community dell’azienda).

Apparentemente, la seconda beta doveva essere rilasciata questa settimana, salvo poi essere rimandata alla prossima. In cambio dell’attesa, il colosso di Seul cercherà di rendere la nuova build il più stabile possibile (che è poi la cosa che più conta). La prima beta della One UI 4.0 non è eccessivamente instabile, ma si può sempre migliorare (altrimenti la società si sarebbe fermata alla prima beta, passando alla versione stabile subito dopo). La seconda potrebbe anche essere la prima rilasciata nei mercati in cui il programma beta deve ancora partire, come nel caso di India e Polonia, ma per ora sono solo indiscrezioni.

Resta da vedere quando il produttore asiatico consentirà ai proprietari di altre ammiraglie di testare la nuova versione di Android e One UI (ve lo faremo sapere non appena possibile). Nel frattempo, basti sapere che la serie dei Samsung Galaxy S21 dovrebbero ricevere la seconda beta di Android 12 con One UI 4.0 dalla prossima settimana. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.