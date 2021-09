50 anni di carriera, più di 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo: gli Scorpions all’Arena di Verona nel 2022 terranno l’unico concerto in programma nella penisola il prossimo anno. Sono una delle più grandi rock band in circolazione e una sarà la data che si terrà in Italia nel 2022, già fissata e comunicata oggi.

Gli Scorpions all’Arena di Verona nel 2022 si esibiranno il 23 maggio. I biglietti saranno disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 1 ottobre su TicketOne in occasione del Rock Believer World Tour che li porterà in tutto il mondo.

Dopo la pandemia da covid-19 che ha tenuto fermo il mondo della musica, grandi spettacoli internazionale vengono confermati in Italia per il prossimo anno.

“Ci siamo divertiti davvero tanto a registrare l’album e non vediamo l’ora di poter suonare di nuovo dal vivo”, le parole di Matthias Jabs, entusiasta del ritorno alla musica live.

Klaus Meine concorda: “Non siamo mai stati così fermi tra un tour e l’altro come in questo periodo di pandemia e ovviamente la voglia di suonare dal vivo è sempre di più. Non vediamo l’ora di tornare in tour!”



Rudolf Schenker, chitarrista e fondatore della band, aggiunge: “La prospettiva di suonare con i miei compagni di band davanti a centinaia di migliaia di fan il prossimo anno e presentare il nuovo album dal vivo mi fa venire la pelle d’oca. Questo album e questo tour saranno qualcosa di davvero speciale per la nostra carriera”.

Gli Scorpions all’Arena di Verona nel 2022 festeggeranno il 50° anniversario dalla loro formazione, 50 sono gli anni trascorsi dalle prime note insieme. Il gruppo presenterà il nuovo discordi inediti, Rock Believer, il primo con Mikkey Dee, ex batterista dei Mötorhead. In scaletta anche una selezione di brani rilasciati negli anni scorsi, scelti tra i successi evergreen e le hit mondiali indimenticabili.