Si fanno avanti nuove rimodulazioni Vodafone, che dal 1 novembre scatteranno per alcuni clienti in relazione all’offerta mobile. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, l’aumento in questione ammonterà a 1,99 euro al mese, con avvio della campagna SMS a raggiungere, in questi giorni, gli utenti coinvolti. Il gestore rosso proporrà, come forma di compensazione, l’attivazione di GB aggiuntivi in forma gratuita per 12 mesi (sarà sufficiente chiamare il ‘42590’ nel periodo compreso tra il 5 ed il 31 ottobre 2021). Non sappiamo se sarà possibile scegliere un’offerta alternativa (di solito sì), visto che l’opzione non è menzionata nell’SMS che stanno ricevendo i clienti impattati.

Chi non vorrà sottostare alle modifiche unilaterali del contratto che scatteranno dal 1 novembre, potrà recedere dal contratto o passare ad un altro operatore (conservando il proprio numero di telefono) senza penali, né costi di disattivazione, entro il 31 ottobre. Per recedere dal contratto bisognerà, come sempre in questi casi, mandare una raccomandata A/R all’indirizzo ‘Servizio Clienti Vodafone, Casella Postale 190 10015 Ivrea (Torino)’, una PEC a ‘disdette@vodafone.pec.it’, chiamare il 190 e spiegare la situazione al consulente che vi risponderà o compilare l’apposito modulo in un negozio Vodafone oppure collegandosi a ‘variazioni.vodafone.it‘ tramite le credenziali solitamente utilizzate per accedere all’area fai da te (sarà necessario indicare come causale ‘modifica unilaterale del contratto’).

Purtroppo, ancora non è possibile risalire alle offerte colpite dalle rimodulazioni Vodafone del 1 novembre, che comporteranno, lo ricordiamo ancora, l’aumento del canone mensile di 1,99 euro. In caso di disdetta e di rateizzazione di un device, l’utente potrà continuare a versare le rate residue (con la stessa cadenza ed il medesimo metodo di pagamento fin lì utilizzati), oppure pagare tutto in un’unica soluzione (specificandolo nel modulo di recesso). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.