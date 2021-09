Tutto pronto, o quasi, per l’attesissimo match Napoli-Spartak Mosca, in programma domani sera 30 settembre alle ore 18.45 presso lo Stadio Maradona di Fuorigrotta. La sfida è valida per la seconda giornata del Gruppo C della fase a gironi di Europa League. Gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti, già a capo della classifica di Serie A, ospitano la compagine russa guidata da Rui Vitòria. I padroni di casa, all’esordio della competizione europea, hanno conquistato un ottimo pareggio in trasferta (2-2) sul difficile campo del Leicester City, mentre gli ospiti di domani sera sono reduci da una sconfitta rimediata in casa contro i polacchi del Legia Varsavia.

Fino ad oggi, tra campionato e Europa League, l’allenatore del Napoli non ha optato per alcun turnover, ma in vista della gara di domani sera contro lo Spartak Mosca e considerata l’ostica partita di domenica sera al Franchi contro la Fiorentina, l’ex Inter, Roma e Zenit sarà orientato a fare dei cambi. Come riportato dall’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport’, il club del presidente Aurelio De Laurentiis cambierà un po’ gli uomini in campo, probabilmente tre o anche quattro giocatori complessivamente in tutti i reparti. Ovviamente senza ‘toccare’ le pedine inamovibili come ‘K2’ Koulibaly, capitan Lorenzo Insigne e ‘Superman’ Osimhen.

Quale sarà l’ipotesi cambi contro i russi? Innanzitutto, in porta potrebbe tornare Meret, ormai più che guarito e pronto dopo l’infortunio alla schiena di un mese fa, subito nel match contro il Genoa. Inoltre, il reparto difensivo potrebbe cambiare due dei suoi quattro uomini, puntando su Manolas e Malcuit al posto di Rrahmani e Di Lorenzo. Uno tra Fabian Ruiz e Anguissa inizierà dalla panchina: probabilmente toccherà al neo acquisto camerunense, un po’ più affaticato dello spagnolo. Al suo posto dal 1’ ci dovrebbe essere Elmas. In attacco, invece, Politano potrebbe lasciare il posto a Lozano o addirittura ad Ounas.