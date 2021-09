La nuova serie di Sarah Drew dopo Cruel Summer di Freeform, disponibile su Amazon, è una serie originale di AppleTV+. L’ex April Kepner di Grey’s Anatomy reciterà in Amber Brown, accanto alla piccola Carsyn Rose (già vista in The Rookie), Darin Brooks (Blue Mountain State) e l’esordiente Liliana Inouye.

La nuova serie di Sarah Drew è una commedia di Apple TV+ basata sui libri bestseller di Paula Danziger, è scritta e diretta da Bonnie Hunt (Life with Bonnie), che è anche produttrice esecutiva e showrunner. Le riprese della serie, prodotta da Boat Rocker, sono già in corso a Salt Lake City.

La nuova serie di Sarah Drew è descritta da AppleTV come uno sguardo senza filtri su una ragazza che riesce a trovare la propria voce attraverso l’arte e la musica mentre affronta del divorzio dei suoi genitori. Rose interpreta Amber Brown, una ragazzina normale che sta attraversando un’esperienza molto comune tra i bambini della sua età e che dà un senso alla sua nuova dinamica familiare attraverso i suoi schizzi e la realizzazione di un video diario.

La nuova serie di Sarah Drew la vede nei panni di Sarah, la madre di Amber, una buona e premurosa mamma che impone regole rigide. Brooks interpreta il fidanzato di Sarah, Max, mentre Inouye interpreta Brandi Colwin, la migliore amica di Amber.

La nuova serie di Sarah Drew è prodotta da Bob Higgins (Dino Ranch) e Jon Rutherford (A Tale Dark & ​​Grimm). Per l’attrice si tratta del primo progetto dopo Cruel Summer, che avrà una seconda stagione, e dopo il ritorno in Grey’s Anatomy per un episodio della stagione 17.