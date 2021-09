Jaguar di Netflix potrebbe proseguire ben oltre i primi sei episodi approdati sullo streamer il 22 settembre. La serie d’azione basata su un gruppo di cacciatori di nazisti nella Madrid degli anni Sessanta potrebbe andare avanti come un procedural con altri nomi eccellenti da portare davanti alla giustizia internazionale.

Jaguar di Netflix, in maniera fin troppo simile ad Hunters di Amazon, racconta la missione di un gruppo di reduci dai campi di concentramento più tristemente famosi della Germania del Terzo Reich, da Mauthausen a Buchenwald, impegnati affinché importanti gerarchi dell’ex regime, felicemente inglobati nell’oligarchia franchista, “non muoiano di vecchiaia” ma vengano processati per i loro crimini come nel caso di Eichmann in Israele.

Tra storia e finzione Jaguar di Netflix si propone di affermare un senso di giustizia per le vittime dell’Olocausto attraverso una serrata caccia a Otto Bachmann, ex braccio destro di Hitler ora incaricato di ottenere salvacondotti per compagni nazisti in giro per il mondo. Il suo personaggio, sia fisicamente per la cicatrice che riporta in volto sia per il suo ruolo nel regime e la sua seconda vita in Spagna, si ispira al vero gerarca nazista Otto Skorzeny. Avvicinarlo serve ai protagonisti per arrivare ad Aribert Heim, medico nazista responsabile di atroci crimini sui deportati nei campi, per i quali fu soprannominato “Dottor Morte” e “Il macellaio di Mauthausen”, ora pronto ad arrivare in Spagna per rifarsi una vita in libertà.



















Ma Jaguar di Netflix potrebbe idealmente andare avanti a oltranza con storie di molti altri nazisti che si sono integrati (e per niente nascosti) nei ranghi dell’alta società spagnola durante il regime del dittatore fascista Francisco Franco. Il co-creatore e showrunner Ramon Campos ha dichiarato a Vertele che Jaguar, la cui seconda stagione pare già rinnovata, potrebbe raccontare nuovi casi oltre quelli di Bachman ed Heim, diventando così un format procedurale, con singoli casi per uno o più episodi.

Beh, se funziona, vorremmo sapere se questi personaggi saranno in grado di dare la caccia ad Aribert Heim e portarlo davanti alla giustizia internazionale. E da lì non è chiaro cosa accadrà ai personaggi Jaguar , o Aribert Heim, o Otto Bachmann. Una cosa molto interessante dello sviluppo di Jaguar è che non ci siamo attaccati a una struttura super rigida come prima, ma siamo stati abbastanza liberi. E quel libero processo di creazione, quando abbiamo finito la prima stagione, non eravamo sicuri di cosa sarebbe successo nella seconda. Siamo arrivati ​​qui, vediamo ora cosa può succedere nella seconda stagione.

Per Campos “è tutto aperto” per il futuro di Jaguar di Netflix, anche l’ipotesi di trasformare la serie in un procedural. Inoltre, secondo quanto dichiarato in precedenza dalla protagonista Blanca Suarez, le riprese della seconda stagione dovrebbero cominciare quest’autunno e durare fino a Natale.