In The Resident 5 è ancora mistero sulle sorti di Nic, almeno in parte. Mentre in Italia aspettiamo la messa in onda della terza stagione su Rai2, in America sono giunti al secondo episodio della quinta e tutti tengono ancora il fiato sospeso in attesa di capire cosa ne sarà di Nic e Conrad. Chi ha seguito le notizie delle ultime settimane sa bene che la bella infermiera interpretata da Emily VanCamp ha lasciato il medical drama e quindi il suo personaggio uscirà di scena.

Nel primo episodio di The Resident 5 abbiamo scoperto che Nic è rimasta fuori casa un paio di giorni dedicandosi un po’ di tempo in una Spa ma che adesso è pronta a tornare a casa, dal marito e dalla figlia. Proprio nel secondo episodio andato in onda martedì sera in Patria, abbiamo scoperto che nel finale la polizia ha bussato alla porta di Conrad.

Il dottore era convinto che avrebbe trovato sull’uscio la moglie ma così non è stato. I due agenti hanno chiesto conferma del suo nome e cognome e hanno poi svelato che c’è stato un incidente. In quel momento anche lui, proprio come il pubblico, ha capito che Nic è rimasta coinvolta e il fatto che siano arrivati gli agenti a comunicarglielo vuol dire solo una cosa, la situazione è grave.

Nic è morta o avremo modo di dirle addio in stile George in Grey’s Anatomy (sfigurato e irriconoscibile)? A questa domanda ha risposto il trailer del terzo episodio che mostra alcune scene del matrimonio di Nic e Conrad e poi lui, con in braccio la figlia, pronto a dire addio a Nic che giace in un letto di ospedale attaccata alle macchine. Toccherà a lui staccare la spina?

Ecco il trailer dell’episodio numero 3 dal titolo The long and winding road: