Il finale di Luce dei Tuoi Occhi anticipa a martedì e va in onda il 5 ottobre e non il 6 come programmato in precedenza. Cambio di serata quindi per la fiction di Canale5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno finendo così allo scontro con quelli che sono gli ultimi episodi di Morgane Detective Speciale in onda su Rai1 in queste settimane. La programmazione è sempre ballerina in questi casi ma, per il momento, sembra che i piani alti del Biscione abbiano voluto optare per questo piccolo cambiamento.

L’ultima puntata di Luce dei Tuoi Occhi andrà in onda il prossimo 5 ottobre e a quel punto troveremo Luisa lontana da Davide dopo la scoperta su sul passato mentre Emma si avvicina con cautela ad Enrico in nome della loro attrazione ormai palese. Le cose si complicano quando Emma, su richiesta di Miranda, la accompagna dai nonni e nel garage dei suoceri di Enrico, vede una vecchia auto verde che sembra coincidere con quella ricercata per l’incidente a Valentina.

Le bugie vengono a galla e la persona nella quale aveva riposto la sua fiducia si rivela essere altro e così finisce per denunciarlo. Il professore dovrà essere interrogato e portato in commissariato ma tutto questo spingerà Miranda a scoprire alcune segreti che la travolgeranno. In ospedale sono tutti in attesa del miracolo del risveglio di Valentina, ci sarà davvero?

Ecco il promo della puntata in onda oggi:

Prima del gran finale, però, Luce dei Tuoi Occhi tornerà in onda oggi, 29 settembre, con la penultima puntata in cui Luisa inizia ad indagare sull’incidente a Valentina ed è costretta a coinvolgere Emma, l’ultima ad averla vista e ad averle lasciato molti messaggi. Emma racconta della discussione tralasciando i dettagli di cui solo Luca verrà a conoscenza. Mentre Luisa continua la ricerca dell’auto pirata, si accorge che Emma sta indagando su di lei per via dei suoi segreti, forse collegati ad un misterioso uomo che contatta Anita senza identificarsi e che lei decide di incontrare. Finirà nei guai?