Elio a Italia’s Got Talent in giuria con Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Reduce dalle esperienze musicali nel gruppo Elio E Le Storie Tese, Elio approda nel programma TV Sky con l’obiettivo di scovare ed individuare i migliori nuovi talenti del nostro Paese.

Elio però è stato scelto dalla produzione non solo per il suo naturale talento musicale ed artistico ma anche per essere un personaggio fuori dal comune, perfetto per guidare un programma TV. Non lo guiderà formalmente ma Elio a Italia’s Got Talent si occuperà di giudicare e selezionare gli aspiranti concorrenti.

Entusiasta del suo nuovo incarico, Elio ha già commentato la lieta novità sui social, con l’ironica che lo contraddistingue. Non vede l’ora di occupare un post al tavolo della giuria e anticipa che porterà a sedersi il più lontano possibile da Frank Matano. Userà il Golden Buzzer completamente a caso, insegnerà il dialetto milanese alla Pellegrini e deruberà la Maionchi.

“Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi”, le parole di Elio che con Mara Maionchi e Matano ha già condiviso l’esperienza della prima edizione italiana di LOL.

E non è nuovo neanche dal tavolo dei giudici. In passato è stato in giuria a X Factor, talent show interamente musicale che si occupa di selezionare nuovi artisti.

L’incarico di Elio a Italia’s Got Talent sarà però piuttosto diverso. I concorrenti che si presenteranno al suo cospetto non saranno solo cantante ma spazieranno tra le varie arti e peculiarità.

Le audizioni per Italia’s Got Talent si terranno a Cinecittà ad ottobre. Già nota la conduttrice della prossima edizione, confermata in Lodovica Comello. Per lei è il sesto anno consecutivo.