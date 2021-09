Nelle ultime ore non si fa che parlare di Echo Astro, proprio lui il nuovo prodotto targato Amazon che ha le sembianze di un robottino per la casa che dovrebbe aiutarci a svolgere determinate funzioni proprio all’interno delle mura domestiche. Il suo design avveniristico incuriosisce molto ma forse non a tutti è chiaro cosa potrebbe fare, ma anche la sua reale disponibilità sui mercati mondiali e dunque anche in Italia.

Amazon Astro è appunto un robot per la domotica che integra naturalmente l’assistente Alexa come qualsiasi altro dispositivo Echo. Si muove tra le stanze a 360 gradi grazie a due ruote da 30 centimetri sui lati ma anche ad una terza centrale per direzionarsi. Il suo processore è un chip Qualcomm e cinque motori e può contare su numerosi sensori che gli permettono di evitare ostacoli. A bordo ospita una fotocamera periscopica da 12 MP che ha la possibilità di allungarsi verso l’alto fino ad 1 metro. Naturalmente il robottino integra un altoparlante e un display da 10 pollici che mostrano due occhi stilizzati ma espressivi in base alle varie situazioni.

Cosa può fare Amazon Astro?

Il video in chiusura articolo è abbastanza eloquente. Il robottino può seguirci quando glielo chiediamo, ci consente di effettuare una videochiamata senza avere il timore di muoverci, visto che il dispositivo non farà altro che metterci a fuoco continuamente. Nell’ambito della domotica, Astro ci consente di controllare cosa sta succedendo a casa da remoto (dallo smartphone) in pochi passaggi. Ancora, consente di riprodurre contenuti multimediali e ha un alloggiamento per portare delle bibite da una stanza all’altra di un’abitazione (occhio tuttavia alle scale che non può superare). Esattamente come qualsiasi aspirapolvere robot, ha la sua stazione di ricarica sulla quale andare a collocarsi ogni volta in cui la batteria sta per terminare.

Quanto costa Amazon Astro

Per il momento la vendita di Amazon Astro sarà su invito e saranno davvero pochi i fortunati che riusciranno ad accaparrarselo. Si presume che una prima distribuzione molto di nicchia coinvolga solo gli Stati Uniti ma successivamente la commercializzazione potrebbe investire altri paesi. Il prezzo per un prodotto all’avanguardia come questo non è accessibile a tutti: il costo di partenza è esattamente di 999 dollari. In una futura conversione in euro (di certo non esatta) probabilmente non vedremo il robot in vendita ad una cifra inferiore ai 900 euro.