Ormai da mesi i prezzi dei carburanti tendono sempre di più a salire e questo non accadeva dal mese di ottobre 2014. Una situazione abbastanza allarmante sia per intere famiglie sia per quanto riguarda il settore dei trasporti: l’Unione Nazionale dei Consumatori ha lanciato l’allarme su questo aumento. Stando ai dati settimanali rilevati dal ministero della Transizione Ecologica, i prezzi di benzina e gasolio hanno raggiunto ormai il massimo rispetto a sette anni fa. Il prezzo medio della benzina, in modalità self, ha raggiunto l’1,670 euro al litro, mentre il diesel è salito a 1,516 euro al litro.

Il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, ha denunciato tale situazione invitando il Governo ad intervenire, non solo su luce e gas, ma anche sul caro benzina, riducendo le accise sui carburanti. Se questo non accade, luce, gas e carburanti rischiano di far schizzare in alto l’inflazione con ripercussioni sul potere d’acquisto di intere famiglie e, logicamente, sui consumi. L’attuale costo della benzina, arrivata a 1,671 euro al litro, raggiunge di fatto un record che non si registrava dal 27 ottobre 2014, mentre il diesel, con i suoi 1,517 euro al litro, raggiunge il massimo valore dal 27 maggio 2019.

I motivi per cui i prezzi dei carburanti siano saliti alle stelle riguardano essenzialmente gli aumenti delle materie prime in tutto il mondo. Tra questi si distingue anche il petrolio. C’è da dire che l’elevato aumento di questi costi sia dovuto alla crescita, da alcuni mesi, della domanda a livello globale, precisamente da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19, che oggi sembrerebbe quasi riassorbita. Ci troviamo dinanzi a rincari che, almeno secondo le previsioni, non mostreranno segnali di abbassamento, considerato il fatto che la domanda continuerà a salire nei prossimi mesi. E va anche ricordato che il nostro Paese è uno di quelli in cui le accise sui carburanti sono tra le più elevate. Insomma, il futuro, in questi termini, non si prospetta per nulla roseo.