Quali decoder per il nuovo digitale terrestre DVB-T2 su Amazon è possibile acquistare al prezzo più basso, pur garantendosi tutte le funzioni principali per godere delle trasmissioni televisive più disparate dopo il prossimo switch-off? Come raccontato nei giorni scorsi, per quanto il passaggio alla nuova tecnologia sarà affettivo per tutti solo tra qualche mese, dal prossimo 20 ottobre alcuni canali Rai e Mediaset non saranno più visibili dai più vecchi apparecchi. Meglio dunque muoversi per tempo nel caso in cui non si voglia cambiare il proprio televisore e semplicemente dotarsi di un decoder adatto.

Tra le opportunità del momento c’è un decoder per il nuovo digitale terrestre DVB-T2 al prezzo più basso di sempre su Amazon. La marca è Fenner, possiede l’apposito telecomando (anche se non dotato di pile in confezione) che consentirà di visionare tutti i canali in chiaro anche dopo il tanto temuto switch-off. La sintonizzazione automatica delle reti è veloce e pratica anche per gli utenti meno esperti. Il suo costo attuale è di 22.90 euro e la disponibilità del prodotto è immediata con consegna anche nella giornata di domani.

Un prodotto del tutto similare a quello precedente e che svolge le medesime funzioni è anche il decoder per il nuovo digitale terrestre DVB-T2 di marca LinQ. Il prodotto presenta un display a 4 cifre per l’informazione sulle reti visionate e si accompagna sempre ad un telecomando. Il prezzo attuale della soluzione è di 29,99 euro, sempre con spedizione subito pronta alla consegna.

Terza e ultima soluzione proposta oggi è quella con protagonista il decoder per il nuovo digitale terrestre DVB-T2 Edision. Anche in questo caso l’apparecchio presenta un display. Nella confezione sono incluse le batterie per il telecomando è il prezzo finale al pubblico è diu 29,90 euro. La consegna più veloce con Prima è garantita già domani.