In quella Quella Sera di Samuel ci sono tutte le vibrazioni che abbiamo sempre associato alla sua voce inconfondibile. Con Brigatabianca (2021) il frontman dei Subsonica si è fatto di nuovo spazio nella scena alternativa arrivando alla seconda tappa della sua carriera solista. Dopo Cinema, singolo dell’estate in coppia con Francesca Michielin, Samuel ritorna in radio con Quella Sera.

Quella Sera di Samuel è una ballata sensuale, impreziosita da percussioni elettroniche e tastiere in levare che tanto ricordano le più gloriose produzioni dei Subsonica e dei Motel Connection, ma soprattutto rendono tutt’altro che scontato il racconto di una notte trascorsa a riflettere.

Samuel canta le riflessioni di una persona che si rende conto di aver perso qualcosa quando sembra troppo tardi, ma che decide di fare un ultimo tentativo. Ecco come il cantautore torinese descrive il suo brano:

Quella Sera di Samuel sarà in radio da venerdì 1° ottobre.

Recentemente Samuel ha partecipato insieme ai Subsonica all’evento Invito Al Viaggio, il concerto tributo per Franco Battiato tenutosi all’Arena di Verona il 21 settembre. L’ultimo disco pubblicato insieme alla band è Mentale Strumentale, registrato nel 2004 ma rifiutato in origine dalla Mescal.

Oggi Samuel può vantare una carriera solista autorevole. In Brigatabianca troviamo tanti ospiti eccellenti, da Willie Peyote (Giochi Pericolosi) a Ensi (Bum Bum Bum Bum), da Colapesce (Cocoricò) a Fulminacci (Felicità). Tanti ospiti erano presenti anche all’interno di Microchip Temporale (2019), rivisitazione del disco di successo Microchip Emozionale con la partecipazione di Coma Cose, Achille Lauro, Elisa, Lo Stato Sociale, Gemitaiz, Myss Keta e tanti altri.

Quella Sera di Samuel è il quarto singolo estratto da Brigata Bianca dopo Tra Un Anno, Cocoricò e Cinema. Di seguito il testo del nuovo singolo, già disponibile in streaming e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 1° ottobre.

Quanti ricordi di quella sera

Dei cerchi nella sabbia che disegnavamo

Degli occhi della luna che ci sorrideva

Cosa ricordi di come eravamo

Quanti ricordi di quella sera

Dei cerchi d’acqua con i sassi che sapevi fare

Dei nostri sogni all’orizzonte a naufragare

Cosa ricordi di quella sera?

Amore, sono qui per teSono sceso da quel treno in un clima perfetto

Ti troverò distesa nel tuo letto

E sono ancora qui per te

Sono sceso da quel treno in un giorno pеrfetto

Ti immagino distesa nel tuo lеtto

Quanti ricordi di quella sera

Viaggiavamo a luci spente nella notte

Illuminati dalla luna piena

E da lontano una campana che batte

Quanti ricordi di quella sera

In quelle stanze buie di una scuola chiusa

Cadevamo giù dal cielo senza respirare

Che cosa puoi ancora ricordare

Amore, sono qui per te

Sono sceso da quel treno in un clima perfetto

Ti troverò distesa nel tuo letto

E sono ancora qui per te

Sono sceso da quel treno in un giorno perfettoTi immagino distesa nel tuo letto

Vorrei illudermi sia stato il vento

A trascinarti via dal mio racconto

A farmi credere che forse il tempo

Saprà ricostruire un ponte ormai caduto

Vorrei illudermi sia stato un caso

O questo cielo sempre nuvoloso

A speculare con il mio talento

Nel perderti ogni volta ed ogni volta ed ogni volta

Amore, sono qui per te

Sono sceso da quel treno in un clima perfetto

Ti troverò distesa nel tuo letto

E sono ancora qui per te

Sono sceso da quel treno in un giorno perfetto

Ti immagino distesa nel tuo letto